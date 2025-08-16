Acidente na BR-365 deixa dois mortos e uma pessoa em estado grave

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida devido a um acidente entre dois carros ocorrido na madrugada deste sábado (18/6) no Km 316 da BR-365, na divisa dos municípios de João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste de Minas.

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado pouco depois da meia-noite para atender a ocorrência. Segundo a corporação, a colisão foi entre um Fiat Strada, com placa de Araxá, e um Fiat Uno com placa de Flórida Paulista (SP).

No primeiro carro, estava apenas um homem adulto, que segundo uma testemunha mora em São Gonçalo do Abaeté. Ele foi socorrido em estado grave e levado pelo Samu para o Hospital Regional de Patos de Minas.

Na picape, havia um casal, que faleceu no acidente e, devido ao impacto, ficaram presos às ferragens. Logo após a perícia, os corpos dos dois foram desencarcerados e levados para o IML de Paracatu.

O registro da ocorrência foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes da Polícia Militar (PM) também estiveram no local.

