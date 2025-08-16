Assine
overlay
Início Gerais
NOROESTE DE MINAS

Acidente na BR-365 deixa dois mortos e uma pessoa em estado grave

Colisão aconteceu na divisa dos municípios de João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté. Vítimas fatais estavam num carro com placa de Flórida Paulista (SP)

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
16/08/2025 19:48

compartilhe

Siga no
x
Acidente foi entre um Fiat Strada e um Fiat Uno
Acidente foi entre um Fiat Strada e um Fiat Uno crédito: Reprodução/CBMMG

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida devido a um acidente entre dois carros ocorrido na madrugada deste sábado (18/6) no Km 316 da BR-365, na divisa dos municípios de João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté, no Noroeste de Minas.

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado pouco depois da meia-noite para atender a ocorrência. Segundo a corporação, a colisão foi entre um Fiat Strada, com placa de Araxá, e um Fiat Uno com placa de Flórida Paulista (SP). 

No primeiro carro, estava apenas um homem adulto, que segundo uma testemunha mora em São Gonçalo do Abaeté. Ele foi socorrido em estado grave e levado pelo Samu para o Hospital Regional de Patos de Minas.

Na picape, havia um casal, que faleceu no acidente e, devido ao impacto, ficaram presos às ferragens. Logo após a perícia, os corpos dos dois foram desencarcerados e levados para o IML de Paracatu.

O registro da ocorrência foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes da Polícia Militar (PM) também estiveram no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente br-365 corpo-de-bombeiros minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay