Olhos de águia nas estradas: tecnologia brasileira revoluciona segurança

Uma tecnologia nacional e já em operação nas estradas brasileiras está transformando o modo como se gerencia o tráfego nas rodovias. Trata-se do EagleVision, um sistema inteligente de análise de tráfego desenvolvido pela Compsis, empresa brasileira especializada em soluções para mobilidade.

A ferramenta utiliza câmeras e inteligência artificial (IA) para coletar, interpretar e transformar dados em decisões estratégicas voltadas à segurança, fluidez e eficiência do tráfego.

Apesar do nome remeter a games futuristas ou filmes de espionagem, o EagleVision é real e já vem mostrando resultados promissores. Ao contrário de radares convencionais, o sistema não possui função fiscalizatória. "Parece um radar, mas não é", destaca Ailton Queiroga, engenheiro e presidente da Compsis. "Nosso foco é prevenir, e não punir".

Como funciona?

O projeto é um Sistema de Análise de Tráfego (SAT) que monitora, em tempo real, o fluxo de veículos nas rodovias. Ele mede a velocidade média da via a partir de pontos de tráfego captados por câmeras estrategicamente posicionadas em estruturas suspensas, sem necessidade de instalação no asfalto ou bloqueios no trânsito. Isso significa uma instalação não intrusiva, sem causar impacto à rotina dos motoristas.

Com os dados capturados, ele fornece uma visão detalhada do comportamento do tráfego, permitindo que concessionárias e órgãos de transporte planejem ações com mais precisão.



O que o sistema é capaz de fazer?

De acordo com Queiroga, o EagleVision tem uma ampla gama de funcionalidades, como:

Contagem precisa de veículos e eixos;

Classificação por tipo (de motocicletas a caminhões pesados);

Medição do comprimento dos veículos e espaçamento entre eles;

Análise de densidade por faixa, horário e sentido da via;

Geração de relatórios automáticos com estatísticas gerenciais.

A principal vantagem da tecnologia é permitir ações preventivas. Com os dados em tempo real, é possível identificar gargalos, antecipar congestionamentos e até prever situações de risco, reduzindo o número de acidentes e melhorando a fluidez.

Além disso, o sistema é escalável, de baixo custo e funciona mesmo em áreas com falhas de conexão à internet, o que o torna ideal para regiões remotas do Brasil.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice