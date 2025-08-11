Seis pessoas são atropeladas na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio

Seis pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira (11) na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. Em menos de 20 minutos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a duas ocorrências distintas na via.

O primeiro atropelamento ocorreu por volta das 5h58, em frente à Uruguaiana. Um homem foi atingido por um carro de passeio e sofreu ferimentos moderados.

O segundo caso aconteceu pouco depois, em frente ao Rio Imagem, próximo à Central do Brasil, no sentido Candelária. Cinco pessoas foram atropeladas. Quatro tiveram ferimentos moderados e uma, ferimentos leves.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Equipes da CET-Rio e do Corpo de Bombeiros estão no local, e a Polícia Militar atua na orientação dos motoristas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por causa dos acidentes, uma faixa da via precisou ser interditada.