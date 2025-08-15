Motociclista se assusta com carreta, bate em muro e morre em Patos de Minas
A vítima tinha 24 anos e perdeu o controle da moto quando um bitrem tentava fazer uma curva à frente da moto
Uma motociclista de 24 anos morreu ao bater de frente a um muro, na manhã desta sexta-feira (15/8), às margens da rodovia BR-365, em Patos de Minas (MG), Alto Paranaíba. Ela teria tentado desviar de uma carreta quando perdeu o controle da motocicleta.
O acidente foi na avenida Rodrigo Castilho de Avelar, que segue paralela à rodovia, no Município do Alto Paranaíba.
Testemunhas contaram à Polícia Militar Rodoviária, que a vítima seguia em direção ao Trevo da Pipoca, quando se assustou com uma carreta bitrem fazendo a conversão à direita para entrar em uma estrada vicinal.
A condutora, então, perdeu o controle da direção e bateu contra o muro de um motel. Ela já caiu desacordada. Não houve tempo de reanimação e o médico da equipe do Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.
O condutor do veículo de carga ficou no local e ajudou no pedido de socorro.