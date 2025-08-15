Assine
Vídeo: funcionário e motorista de aplicativos saem no tapa em rodoviária

O problema começou quando o funcionário percebeu uma conduta proibida do motorista no terminal; ele passou a gravar com o celular o condutor, que reagiu

Vinicius Lemos - Especial para o EM
15/08/2025 15:19

Vídeo: funcionário e motorista de aplicativos saem no tapa em rodoviária
Vídeo: funcionário e motorista de aplicativos saem no tapa em rodoviária crédito: Reprodução/redes sociais

Flagrado oferecendo corridas dentro do Terminal Rodoviário de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, um motorista de aplicativo avançou sobre um funcionário da empresa responsável pela rodoviária e houve pancadaria. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança do local. A Polícia Civil investiga.


O problema começou quando o funcionário percebeu a conduta proibida do motorista no terminal. Ele passou a gravar com o celular o condutor oferecendo corridas por meio de aplicativo.

As imagens da gravação da segurança mostram quando o motorista passa a questionar o trabalhador e dá um tapa em seu celular. Logo em seguida começam as agressões. A briga dura quase 3 minutos e pelo menos mais uma pessoa participa da troca de golpes, depois de tentar separar a confusão. Outros homens conseguem apartar os envolvidos. 


Segundo o funcionário da administradora da rodoviária de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, ele foi empurrado contra o vidro de um guichê, sofreu um corte no braço e relatou dores pelo corpo. Ele procurou um médico na Unidade de Atendimento Integrado do bairro Martins, onde foram registradas escoriações.


À Polícia Militar, mais tarde, o funcionário ainda contou que foi ameaçado de morte. O motorista teria deixado o local em seu carro, que estava na porta do terminal. Ele também foi agredido e teve cortes no rosto.

A administradora do terminal rodoviária veda a abordagem de pessoas para oferecer serviços por meio de aplicativos de viagens, o que deve acontecer através de solicitação pelo próprio celular do passageiro. Taxistas também têm ponto no local.

