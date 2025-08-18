Minas registra mais de 500 incêndios só no fim de semana

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou 565 chamados contra incêndios vegetais em Minas Gerais, entre às 18h da última sexta-feira (15), até às 6h desta segunda-feira (18). Do total das ocorrências, 217 aconteceram na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o fim de semana prolongado na capital mineira, devido à data que celebra Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de BH, é possível associar o aumento de incêndios com o ecoturismo. Os parques estaduais Serra Verde, Serra do Cabral e Serra do Ouro Branco, por exemplo, foram alvo das chamas.

Ao Estado de Minas, o tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros, explicou que nenhum foco de incêndio nos parques teve indícios de ação criminosa. Por isso, a corporação acredita que as chamas foram causadas por imprudência – motivo apontado para mais de 90% dos incêndios em vegetação. “Desses três incêndios nos parques, a gente não teve ainda nenhum indício direto de crime, o que nos leva a interpretar que pode ser aquela grande monta de incêndios que ocorrem por imprudência da ação humana.”

Dos três parques, apenas o incêndio no Parque Estadual Serra Verde foi totalmente combatido. “Ainda tem dois que ainda estão vigentes. Um que iniciou ontem (domingo), na Unidade de Conservação do Parque Estadual Serra do Cabral, que fica no Centro-Norte de Minas Gerais. Lá, a gente ainda atua com cerca de 13 bombeiros e brigadistas nessa força-tarefa. E outro que se iniciou de ontem para hoje (segunda-feira), um incêndio em torno do Parque Estadual Serra do Ouro Branco. Em termos de recursos, estão 20 combatentes no local”, informou o tenente. “Esses três que consideramos assim de maior monta, por estarem em unidades de conservação do estado e serem patrimônio natural e ambiental mais protegido”, completou.

O tenente destaca que a corporação sempre está em alerta nos fins de semana. Com a baixa umidade relativa do ar e, consequentemente a vegetação seca, qualquer descuido pode tornar o ambiente propício para um incêndio. “Pessoas que visitam parques e acabam deixando para trás uma fogueira, utilizam o fogo de maneira inadequada para limpeza de terreno ou então em amontoados de lixo. Tudo isso pode gerar um grande incêndio. A pessoa pode, de maneira imprudente, levar um fogareiro, acender uma fogueira ou mal apagar uma fogueira, deixando a brasa que pode gerar um incêndio, de grande monta, principalmente nesses parques, nessas unidades de conservação.”

Mesmo com um elevado número de ocorrências para incêndios em vegetação no último fim de semana, os bombeiros ressaltam que a situação está dentro do esperado e sob controle. “Considerando que são todas as naturezas de incêndio em vegetação, ainda está dentro do esperado, porque aqueles incêndios que mais preocupam, que são os de unidades de conservação, continuam baixos”, afirma o tenente Barcellos.

Ocorrências no Triângulo Mineiro

O Corpo de Bombeiros em Araxá, no Triângulo Mineiro, foi mobilizado para combater diversos focos de incêndio em vegetação no distrito industrial do município, além das Ruas Araxá, Imbiara e Catuira. Foram utilizados aproximadamente 10 mil litros de água, além de abafadores e soprador para conter as chamas.

Em Patrocínio, Alto Paranaíba, os bombeiros foram acionados para combater incêndio em vegetação no Bairro Amir Maral. De acordo com a corporação, altas chamas atingiram um caminhão, uma carreta e um carro que estavam próximos.

No mesmo município, durante a noite de sábado (16/8), a corporação também foi acionada para atendimento de ocorrências às margens da BR-365, nos fundos do barracão da Secretaria de Obras de Patrocínio, localizada no Bairro São Benedito. Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros ainda identificou focos de chamas em uma vegetação próxima à rodovia.

Em Belo Horizonte e Região Metropolitana

Uma equipe dos bombeiros se deslocou para um incêndio em vegetação no Parque Ecológico Alfredo Sabeta, próximo à Praça na Rua Antônio Teixeira Dias, no Bairro Teixeira Dias, na Região do Barreiro, na capital mineira, na última sexta-feira (15/8). Na Região Oeste, guarnições também foram acionadas para uma ocorrência às margens do Anel Rodoviário, no Bairro Olhos D’água.

Outro incêndio atingiu a vegetação em um área residencial em Santa Luzia, na manhã de domingo (17/8). Os bombeiros foram acionados às 14h55 e atuaram no combate às chamas em bambuzais e vegetação próximos à Avenida Dom Pedro I.

Em Pedro Leopoldo, também na RMBH, um bambuzal no Bairro Santo Antônio da Barra foi incendiado, na mesma data. Segundo informações dos bombeiros, as chamas no local estavam altas e avançavam em direção a residências próximas. A guarnição conseguiu combater as chamas.

Já nessa segunda-feira (18), a Região Oeste de BH voltou a ser foco de incêndio. O Corpo de Bombeiros combateu as chamas na vegetação de um lote vago na mata do Buritis. O fogo começou por volta do meio-dia e se estendeu por quase um quilômetro, em direção ao Anel Rodoviário. O incêndio foi contido por volta das 15h20. Foram usados cerca de 4 mil litros de água, além da intervenção com abafadores.

*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz