Virada Cultural de BH: confira as mudanças no trânsito para o evento

A Prefeitura de BH anunciou alterações no trânsito do Centro da capital em função da realização da 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, neste fim de semana. As interdições e desvios começam nesta sexta-feira (22/8) para a montagem de palcos e estruturas do evento, e seguem das 18h de sábado (23/8) às 19h de domingo (24/8).

Segundo a BHTrans, faixas vão sinalizar os desvios e todas as interdições estarão disponíveis nos aplicativos Waze e Google Maps . Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta por BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, também estarão nas ruas monitorando, fiscalizando e orientando o tráfego.

As principais áreas afetadas incluem as praças da Estação, Rui Barbosa (Avenida dos Andradas), Raul Soares, Fuad Noman, Parque Municipal, Viaduto Santa Tereza, Avenida Assis Chateaubriand e ruas da Bahia e dos Guaicurus.

Confira as interdições e horários

Sexta-feira (22/8)

8h: Rua da Bahia, entre Avenida do Contorno e Rua dos Guaicurus.

20h: Rua dos Guaicurus, entre Rua Aarão Reis e Avenida dos Andradas; Rua dos Guaicurus, entre Rua da Bahia e Rua Espírito Santo.

Sábado (23/8)

14h: Interdição parcial na Avenida dos Andradas (sentido rodoviária) para montagem das barracas; Rua do Caetés, entre Avenida dos Andradas e Rua da Bahia, para instalação de banheiros.

16h:

Avenida dos Andradas, entre Rua dos Carijós e Avenida do Contorno (sentido rodoviária).



Avenida Afonso Pena, entre Avenida Carandaí e Praça Sete (sentido rodoviária).



Avenida Assis Chateaubriand (Viaduto Santa Tereza), entre ruas da Bahia e Tabaiares, mantendo corredor de segurança para viaturas e veículos de emergência.



Rua dos Caetés, entre Avenida dos Andradas e Rua Espírito Santo.



Rua da Bahia, entre Rua dos Guaicurus e Avenida Afonso Pena.



Rua dos Tamoios, entre Avenida Afonso Pena e Rua da Bahia.



Rua dos Tupinambás, entre Avenida Amazonas e Rua dos Tupinambás.



Ciclovia operacional na Avenida Amazonas, entre Praça Raul Soares e Praça Sete, com sinalização no canteiro central.

Domingo (24/8)

Interdições na Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Amazonas e Carandaí, para a Feira de Artesanato, permanecem durante todo o dia.

Segunda-feira (25/8)

As interdições permanecem até o fim dos eventos. A desmontagem da estrutura está prevista para até as 4h. O acesso a hospitais será mantido para veículos de emergência.

Desvios recomendados

Av. Amazonas Av. dos Andradas: Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas.

Av. Amazonas Assis Chateaubriand: Av. Amazonas, Rua dos Tamoios, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Av. João Pinheiro Av. Assis Chateaubriand: Av. Álvares Cabral, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Av. João Pinheiro Av. Afonso Pena: Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Afonso Pena.

Av. Afonso Pena Viaduto Leste: Av. Afonso Pena, Rua Pernambuco, Av. Carandaí, Rua do Guajajaras, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Viaduto Leste.

Av. dos Andradas Av. do Contorno: Av. dos Andradas, Rua dos Carijós, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno.

Rua dos Caetés Av. Assis Chateaubriand: Rua dos Caetés, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Rua Ceará, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.

Transporte coletivo

Reforço nas viagens durante toda a madrugada em linhas das estações São Gabriel, Vilarinho, Pampulha, Venda Nova, Diamante e Barreiro, e nas estações da avenida Santos Dumont e Paraná.

Linhas que atendem o Centro terão acréscimo de viagens na madrugada.

Estações de transferência do Move nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado funcionarão durante toda a madrugada de domingo (24/8).

Alguns pontos de embarque e desembarque serão alterados a partir das 14h de sábado até o fim do evento.

Metrô

Funcionamento normal, das 5h15 às 23h.

Táxi

Ponto temporário na Rua dos Tupinambás, entre Rua da Bahia e Avenida dos Andradas. Os demais pontos da região continuarão operando normalmente.

A Prefeitura orienta que os participantes planejem com antecedência a ida e a volta ao evento e utilizem o Cartão BHBUS para agilizar o embarque.