Virada Cultural de BH: confira as mudanças no trânsito para o evento
Ruas do Centro da capital terão interdições e desvios para montagem de palcos e estrutura da Virada Cultural
compartilheSiga no
A Prefeitura de BH anunciou alterações no trânsito do Centro da capital em função da realização da 10ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, neste fim de semana. As interdições e desvios começam nesta sexta-feira (22/8) para a montagem de palcos e estruturas do evento, e seguem das 18h de sábado (23/8) às 19h de domingo (24/8).
Segundo a BHTrans, faixas vão sinalizar os desvios e todas as interdições estarão disponíveis nos aplicativos Waze e Google Maps . Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta por BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal, também estarão nas ruas monitorando, fiscalizando e orientando o tráfego.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As principais áreas afetadas incluem as praças da Estação, Rui Barbosa (Avenida dos Andradas), Raul Soares, Fuad Noman, Parque Municipal, Viaduto Santa Tereza, Avenida Assis Chateaubriand e ruas da Bahia e dos Guaicurus.
Confira as interdições e horários
Sexta-feira (22/8)
-
8h: Rua da Bahia, entre Avenida do Contorno e Rua dos Guaicurus.
-
20h: Rua dos Guaicurus, entre Rua Aarão Reis e Avenida dos Andradas; Rua dos Guaicurus, entre Rua da Bahia e Rua Espírito Santo.
Sábado (23/8)
-
14h: Interdição parcial na Avenida dos Andradas (sentido rodoviária) para montagem das barracas; Rua do Caetés, entre Avenida dos Andradas e Rua da Bahia, para instalação de banheiros.
-
16h:
-
Avenida dos Andradas, entre Rua dos Carijós e Avenida do Contorno (sentido rodoviária).
-
Avenida Afonso Pena, entre Avenida Carandaí e Praça Sete (sentido rodoviária).
-
Avenida Assis Chateaubriand (Viaduto Santa Tereza), entre ruas da Bahia e Tabaiares, mantendo corredor de segurança para viaturas e veículos de emergência.
-
Rua dos Caetés, entre Avenida dos Andradas e Rua Espírito Santo.
-
Rua da Bahia, entre Rua dos Guaicurus e Avenida Afonso Pena.
-
Rua dos Tamoios, entre Avenida Afonso Pena e Rua da Bahia.
-
Rua dos Tupinambás, entre Avenida Amazonas e Rua dos Tupinambás.
-
Ciclovia operacional na Avenida Amazonas, entre Praça Raul Soares e Praça Sete, com sinalização no canteiro central.
Domingo (24/8)
-
Interdições na Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Amazonas e Carandaí, para a Feira de Artesanato, permanecem durante todo o dia.
Segunda-feira (25/8)
-
As interdições permanecem até o fim dos eventos. A desmontagem da estrutura está prevista para até as 4h. O acesso a hospitais será mantido para veículos de emergência.
Desvios recomendados
-
Av. Amazonas Av. dos Andradas: Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas.
-
Av. Amazonas Assis Chateaubriand: Av. Amazonas, Rua dos Tamoios, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.
-
Av. João Pinheiro Av. Assis Chateaubriand: Av. Álvares Cabral, Av. Afonso Pena, Av. Carandaí, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.
-
Av. João Pinheiro Av. Afonso Pena: Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Afonso Pena.
-
Av. Afonso Pena Viaduto Leste: Av. Afonso Pena, Rua Pernambuco, Av. Carandaí, Rua do Guajajaras, Av. João Pinheiro, Av. Augusto de Lima, Rua São Paulo, Av. Amazonas, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Viaduto Leste.
-
Av. dos Andradas Av. do Contorno: Av. dos Andradas, Rua dos Carijós, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno.
-
Rua dos Caetés Av. Assis Chateaubriand: Rua dos Caetés, Rua Espírito Santo, Av. do Contorno, Av. dos Andradas, Rua Ceará, Av. Professor Alfredo Balena, Av. Bernardo Monteiro, Av. Francisco Sales, Av. Assis Chateaubriand.
Transporte coletivo
-
Reforço nas viagens durante toda a madrugada em linhas das estações São Gabriel, Vilarinho, Pampulha, Venda Nova, Diamante e Barreiro, e nas estações da avenida Santos Dumont e Paraná.
-
Linhas que atendem o Centro terão acréscimo de viagens na madrugada.
-
Estações de transferência do Move nas avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado funcionarão durante toda a madrugada de domingo (24/8).
-
Alguns pontos de embarque e desembarque serão alterados a partir das 14h de sábado até o fim do evento.
Metrô
-
Funcionamento normal, das 5h15 às 23h.
Táxi
-
Ponto temporário na Rua dos Tupinambás, entre Rua da Bahia e Avenida dos Andradas. Os demais pontos da região continuarão operando normalmente.
A Prefeitura orienta que os participantes planejem com antecedência a ida e a volta ao evento e utilizem o Cartão BHBUS para agilizar o embarque.