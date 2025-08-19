Virada Cultural 2025 terá 300 atrações e seis palcos; veja programação

A Virada Cultural de Belo Horizonte chega à 10ª edição neste fim de semana, com programação gratuita e ininterrupta das 18h do sábado (23/8) às 19h de domingo (24/8). Entre as principais atrações está o show da banda Fat Family em homenagem a Tim Maia, às 20h20 de sábado, no Palco Sesc, na Praça da Estação.

Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto (OOP) apresentam o espetáculo “Afrosinfonicidade” às 18h10 de domingo (24/8), também no Palco Sesc. O concerto, que une música clássica e ritmos afro-brasileiros, estreou em 2024, em São Paulo, e ficou em cartaz em maio deste ano, no Palácio das Artes.

Outras atrações do Palco Sesc serão a dupla sertaneja Israel e Rodolffo, à 0h10; o grupo de pagode Akatu, que convida o rapper Djonga, à 1h50; o trapper Sidoka, às 3h50; e a banda Olodum, que celebra 40 anos do axé, às 16h de domingo.

A programação completa foi divulgada nesta terça (19/8), em coletiva de imprensa na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

O prefeito Álvaro Damião afirmou que a Virada é fruto do compromisso do governo municipal com a democratização da cultura, contemplando "a produção artística local, o fortalecimento da economia criativa e a promoção da inclusão e da diversidade”.

O prefeito destacou a preocupação com a ocupação e o cuidado com o espaço público da cidade. “Queremos a discussão do uso do espaço público, da sustentabilidade, da mobilidade e da acessibilidade”, afirmou.

Nos 10 anos do evento, apresentaram-se cerca de 18 mil artistas para 8,5 milhões de pessoas. A secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, destacou o compromisso da Virada com a cidade.

"Não é um evento que acontece e acabou. Ele traz a ideia de legado, de construção coletiva, de jogar luz sobre a produção local e criar ambiente para que a gente possa ter cada vez mais festivais urbanos no país”, afirmou Eliane.

Este ano, a programação conta com cerca de 1,5 mil artistas locais e 300 atrações populares. Serão montados seis palcos e ocupados 17 espaços do Hipercentro, incluindo o Parque Municipal, a Praça da Estação, o Viaduto Santa Tereza, a Praça Raul Soares, a nova Praça Fuad Noman (no Edifício Sulacap) e as ruas Sapucaí, Guaicurus e da Bahia.

Entre as atrações locais, 110 projetos foram selecionados entre 702 inscritos em chamamento público. Haverá atrações nas áreas de música, teatro, dança, circo, literatura, artes plásticas, moda e gastronomia.

No Viradão Gastronômico, 25 estabelecimentos foram selecionados pelo projeto Bares com Alma para vender comida e bebida a preços populares.

A segurança do evento será responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), com a mobilização de 3,5 mil profissionais.

O prefeito afirmou que serão fechadas ruas no Centro, em volta da Praça da Estação, da Praça Rui Barbosa, da Praça Raul Soares, do Parque Municipal, incluindo Avenida dos Andradas, Avenida Afonso Pena, Avenid Assis Chateaubriand, Rua da Bahia e Rua Guaicurus, com desvios.

Questionado sobre problemas ligados à superlotação em 2024, Álvaro Damião afirmou ser um problema incontrolável, mas que será contido.

“Todos os lugares têm lotação máxima, menos a Praça da Estação, mais aberta. Se você quiser ficar próximo do palco, você vai ficar em lotação, realmente. É de graça. Não temos controle se vai superlotar ou não. O que a gente faz é dar segurança para todos os que estão ali e o maior conforto possível”, disse o prefeito.

A edição 2025 da Virada Cultural custou cerca de R$ 5 milhões, afirma Eliane Parreiras. O valor engloba recursos orçamentários, emendas parlamentares e parcerias privadas.A estimativa é de que o evento gere cerca de 100 mil empregos diretos e indiretos.

PROGRAMAÇÃO PALCO SESC (PRAÇA DA ESTAÇÃO)

SÁBADO (23/8)

20h20 - Fat Family com homenagem a Tim Maia

DOMINGO (24/8)

0h10 - Israel e Rodolffo

1h50 - Akatu convida Djonga

3h50 - Sidoka

16h - Olodum: 40 anos de axé

18h10 - Orquestra Ouro Preto e Carlinhos Brown





VIRADA CULTURAL

Sábado (23/8), às 18h, até domingo (24/8), às 19h. Locais: Parque Municipal, Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza, Praça Raul Soares, Praça Fuad Noman (Edifício Sulacap), ruas da Bahia, Sapucaí e Guaicurus. Entrada franca. Programação completa no site portalbelohorizonte.com.br/virada.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria