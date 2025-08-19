Assine
overlay
Início Cultura
Streaming

Plataforma Disney+ exibe séries do SBT sobre Silvio, Hebe, Jô e Gugu

Episódios abordam trajetórias de Silvio Santos, Hebe Camargo, Jô Soares e Gugu, que fizeram história na televisão brasileira

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Em oito episódios, 'Silvio Santos: Vale mais que dinheiro' conta a trajetória do carioca humilde que se tornou fenômeno da TV brasileira
Em oito episódios, 'Silvio Santos: Vale mais que dinheiro' conta a trajetória do carioca humilde que se tornou fenômeno da TV brasileira crédito: SBT/divulgação

A plataforma Disney+ disponibiliza quatro produções especiais do SBT voltadas para destaques da televisão do país. A série “Silvio Santos: Vale mais do que dinheiro” aborda a vida do apresentador carioca, cujo nome de batismo era Senor Abravanel (1930-2024).

Leia Mais

Em oito episódios, a produção começa na infância de Silvio, mostrando a luta pela sobrevivência, a ascensão como empresário e programas que fizeram dele uma lenda da televisão brasileira. Outra lenda, Hebe Camargo (1929-2012) é tema do seriado “Hebe: A cara da coragem”.

Já “Gugu, Toninho e Augusto”, com cinco episódios, mostra vida e carreira de Antônio Augusto Liberato (1959-2019), o Gugu Liberato. Escritor, apresentador, ator e humorista, Jô Soares (1938-2022) tem sua trajetória relembrada nos cinco episódios de “Um gênio chamado Jô”.

Tópicos relacionados:

disney disney- sbt series silvio-santos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay