Plataforma Disney+ exibe séries do SBT sobre Silvio, Hebe, Jô e Gugu

A plataforma Disney+ disponibiliza quatro produções especiais do SBT voltadas para destaques da televisão do país. A série “Silvio Santos: Vale mais do que dinheiro” aborda a vida do apresentador carioca, cujo nome de batismo era Senor Abravanel (1930-2024).

Em oito episódios, a produção começa na infância de Silvio, mostrando a luta pela sobrevivência, a ascensão como empresário e programas que fizeram dele uma lenda da televisão brasileira. Outra lenda, Hebe Camargo (1929-2012) é tema do seriado “Hebe: A cara da coragem”.

Já “Gugu, Toninho e Augusto”, com cinco episódios, mostra vida e carreira de Antônio Augusto Liberato (1959-2019), o Gugu Liberato. Escritor, apresentador, ator e humorista, Jô Soares (1938-2022) tem sua trajetória relembrada nos cinco episódios de “Um gênio chamado Jô”.