Harpista Alexander Boldachev apresenta recital que vai do clássico ao rock

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Considerado o embaixador moderno da harpa, o russo radicado na Suíça Alexander Boldachev volta à série de concertos do Minas Tênis Clube nesta terça-feira (19/8). Ele já havia se apresentado no projeto em 2022 e 2024, mostrando que a harpa vai muito além da música clássica. Para Boldachev, o instrumento pode sustentar um recital solo e se adaptar a qualquer estilo, do clássico ao pop.

Ele desafia os estereótipos que cercam a harpa, muitas vezes vista como feminina, angelical ou restrita a concertos de música clássica.

“A harpa ainda é muito estereotipada e, muitas vezes, mal interpretada pelo público. Ela é apenas uma ferramenta para criar música. Posso usá-la para qualquer tipo de som. As pessoas deveriam vir para ouvir a música, não para ver instrumentos em si”, afirma Boldachev.

Quando ele volta?

A diretora da série, Celina Szrvinsk, explica que o artista é presença frequente no festival porque sempre arrebata um público grande e diversificado.

“Ao final de seus shows, a pergunta é sempre: ‘Quando ele volta?’. Quem já viu quer repetir a experiência, e quem não viu espera ansioso pela oportunidade”, conta.

Boldachev já passou por vários estados brasileiros, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Ele elogia a força da cena cultural no país. “Sei que a situação não é perfeita, mas as pessoas fazem de tudo para manter os eventos culturais. A cultura dá esperança e permite crescimento, especialmente para os jovens.”

Ontem (18/8), o harpista esteve na UFMG, ministrando aula para estudantes de música e mostrando novas possibilidades de expressão com o instrumento. “Trabalhar com um aluno é o mesmo que construir um relacionamento. Não se trata do que eu posso ensinar, mas do que o aluno pode absorver de mim”, observa.

Harpista revolucionário

Celina aponta que a harpa é pouco explorada em recitais solo e carece de repertório original para esse formato. Boldachev, no entanto, vem mudando essa percepção. “Ele conseguiu revolucionar a harpa como instrumento popular, capaz de interpretar obras escritas para qualquer outro instrumento”, diz.

A professora cita obras como a “Chacone”, de Bach, originalmente escrita para violino solo, os estudos de Chopin, concebidos para piano, e o tango de Piazzolla, composto para bandoneon, todas adaptadas pelo artista, que também é arranjador e compositor.

Além do repertório clássico, Boldachev interpreta canções de Queen, Nirvana e John Lennon. Algumas dessas releituras estão nos álbuns “Pop meet classical” (volume 1 e 2), disponíveis no Spotify, com faixas como “Smells like teen spirit”, “Californication” e “Bohemian rhapsody”.

Música na família

A trajetória musical de Boldachev se iniciou cedo, em uma família de músicos. O russo começou a tocar piano aos 3 anos e harpa aos 5.

“Tive aulas com muitos professores, mas minha mãe sempre foi uma espécie de mentora, me ensinando a fazer as escolhas certas. Ao mesmo tempo, foi uma educação muito conservadora, isso me ajudou muito a me desenvolver”, recorda.

O músico já se apresentou em teatros renomados, como o Bolshoi, e no festival de música eletrônica “Burning man”. Em 2018, criou e executou um solo eletrônico de harpa na abertura da Copa do Mundo da Rússia. Em 2020, lançou o Dia Mundial da Harpa, para unir pessoas em torno do instrumento.

“Não me prendo a um estilo musical específico. Para mim, o importante é criar uma experiência. Tudo o que acontece no palco deve ser uma experiência para o público”, afirma. “Cada concerto é diferente. Adapto o programa para o público, os organizadores, meus sentimentos. Às vezes improviso no meio da apresentação.”

Chopin e Beatles

Em Belo Horizonte, o recital terá dois momentos. O primeiro, com obras de Bach, Rossini e Chopin. Em seguida, Boldachev apresenta temas das bandas de pop rock Red Hot Chili Peppers, One Republic, Queen e Beatles.

“Sempre digo que o meu lema é que tudo é possível. E eu tento provar isso com todas as composições e arranjos que faço. Não importa se você faz música, ciência ou esporte, o desenvolvimento não tem limites e podemos ser e fazer o que quisermos”, conclui o músico.

Além dele, a edição deste ano da série contará com apresentações do pianista Hércules Gomes, da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, sob regência de Priscila Bomfim, e da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, regida por José Maria Moreno Valiente, com Maria Caputo ao piano.

ALEXANDER BOLDACHEV

Nesta terça-feira (19/8), concerto às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos na bilheteria local ou pela plataforma Sympla, à venda por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).