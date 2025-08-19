A 58ª Semana Mineira de Folclore celebra cultura de Minas Gerais

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Criada em 1965, a Semana Mineira de Folclore surgiu por meio de um decreto estadual e, desde então, é mantida pela Comissão Mineira de Folclore, instituição fundada em 1948 e considerada uma das mais antigas da área cultural no Brasil.



Para Marco Llobus, coordenador do projeto, essa trajetória é marcada por resistência e compromisso com a memória coletiva.



Até quinta-feira (21/8), Belo Horizonte sedia a 58ª Semana Mineira de Folclore, evento que propõe a valorização da cultura mineira.



Nesta edição, a programação recebe artistas da cultura popular, como Rubinho do Vale, pesquisadores e mestres em um espaço de estudo, diálogo, reflexão e também de celebração.



A cerimônia de abertura aconteceu ontem (18/8), no Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), e contou com a assinatura do termo de cooperação entre a entidade e a Comissão, além de entrega simbólica de Coroas do Rosário de Vespasiano e o lançamento do Boletim Carranca, publicação que reúne pesquisas da entidade. O encerramento da noite ficou a cargo do Grupo Aruanda.



A programação reúne painéis de pesquisas, lançamentos de livros e shows. Hoje (19/8), a professora Kerley dos Santos Alves apresenta o painel “Jornada do folclore: cultura popular, patrimônio e sentido de pertencer”, e a pesquisadora Ana Luiza Cecílio apresenta “Coexistências festivas e Festival de Folclore de Jequitibá/MG”. A terça-feira inclui homenagem ao Mestre Antônio Paiva Moura e show do cantor Carlos Farias.



Na quarta-feira (20/8), o violeiro e cantor Rubinho do Vale se apresenta. Durante o dia, haverá lançamentos e apresentações de publicações de Andréia Patrícia, Deolinda Alice dos Santos e Daniel de Lima Magalhães. Painéis sobre viola e folias de Minas, e bate-papo com Mauro Werkema e Tadeu Martins compõem a programação.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Na quinta-feira (21/8), último dia da Semana Mineira de Folclore, o evento recebe painéis sobre o Rosário, Santos Reis e a memória da Comissão Mineira de Folclore, além do debate “Reflexões sobre modernidade, Inteligência Artificial e Tradição Cultural”, que acompanha o lançamento do livro “Inteligência artificial na saúde mental do idoso”. O grupo Batuque Latino é responsável pelo encerramento da programação.



“Serão apresentados dados de pesquisa feita sobre cultura popular ou manifestações, tanto pelo Iepha quanto por alguns membros da Comissão”, explica Llobus. Além da capital, outras seis cidades recebem atividades ligadas ao projeto, entre elas Caeté, Patos de Minas e Ouro Preto.



Mais do que uma mostra, o projeto é visto como espaço de diálogo e defesa do patrimônio imaterial mineiro. “É uma amostra das expressões e dos saberes do nosso povo. É um campo de diálogo, de conversa, e é um seminário em que se trocam ideias sobre esse processo”, afirma o coordenador.



Para ele, a essência do evento está em reafirmar e valorizar a relevância dos saberes populares diante das transformações sociais.



“A função da comissão é, prioritariamente, apresentar para o governo e lembrá-lo que o saber mineiro deve ser respeitado, entendido, valorizado e reconhecido.”



Por quase seis décadas, a Semana Mineira de Folclore reafirma o compromisso de Minas com a preservação das tradições, ao mesmo tempo em que abre espaço para reflexões contemporâneas, como a relação entre a inteligência artificial e a cultura. “A defesa que estamos fazendo é também do nosso sentido de identidade nacional, das múltiplas identidades que compõem essa identidade nacional generalizada”, conclui Llobus.



“58ª SEMANA MINEIRA DE FOLCLORE”

No Iepha-MG (Praça da Liberdade, 470, Funcionários). Hoje (19/8), a partir das 18h30; quarta-feira (20/8) a partir das 16h; e quinta-feira (21/8), a partir das 18h30. Programação completa nas redes sociais da Comissão Mineira de Folclore. Entrada gratuita mediante a retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

