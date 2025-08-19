Odair José lota o Sesc Palladium em dia de comemoração

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A data de aniversário para Odair José é sagrada. Ou seja: no dia em que comemora mais um ano de vida, ele prefere festejar com a família e amigos, longe do corre-corre dos shows. Mas esse pensamento caiu por terra sábado passado, dia em que comemorou seus 77 anos. "Quando a data cai em um final de semana, a gente não faz show. Mas quando o meu produtor disse que o show seria em Beagá, eu disse: Eu vou", revela o músico, recebido pela plateia com palmas e "parabéns a você". Odair, elegante de terno e gravata, agradeceu a presença dos fãs que lotaram o Sesc Palladium. "Espero que vocês gostem".

• SEJAM BEM-VINDOS

Em pouco mais de uma hora e meia de show, Odair cantou cerca de 24 canções. Abriu a noite citando os versos "A felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes", da canção "A noite mais linda do mundo", que está no disco "As minhas canções", lançado em 1996. "Sejam bem-vindos", disse, com a elegância de poucos. "Lindo", gritou um fã animado. O cantor também conversou com a plateia e, algumas vezes, brincou antes de começar a próxima canção. "Alguém já encostou o carro na praça e viveu um momento com uma pessoa do lado", comentou, para risos da plateia antes do sucesso "Eu, você, a praça", que também está no disco "As minhas canções". A cada música, um pouco de sua história. "Minhas coisas", por exemplo, marcou o início de sua carreira no rádio há 55 anos.

• SEM PRECONCEITOS

Já em "A roupa", canção lançada em disco no ano passado, Odair quis mostrar a importância dela nas nossas vidas. Mas, na metade da canção, o cantor para e reconhece que esqueceu a letra. O público aplaudiu e ele voltou com a canção. No papo com a plateia, fez questão de frisar que é homem sem preconceito, especialmente no amor, antes de cantar "Vou tirar você desse lugar". Todos eram contra: a Igreja e a sociedade conservadora. O divórcio, na verdade, vinha libertar as pessoas de um erro para ter uma chance em outra relação", comentou antes de "Na minha opinião", a canção que, segundo ele, foi feita para dar uma força ao projeto do senador Nelson Carneiro, que foi aprovado em 1977. "Eu sou o quarto divorciado por conta disso. Tive a oportunidade de casar de novo com uma mineira, de Montes Claros, e estou com ela há 42 anos".

• CRUZEIRO E ATLÉTICO

Ao identificar um "parceiro", como Odair considerou o fã com camisa do Atlético, o público ficou em polvorosa, entre vaias e aplausos. O cantor colocou "panos quentes" na turma ao contar uma história. Disse que já havia comentado com Gonzaguinha, seu amigo, que gostaria, como ele, de morar em Belo Horizonte. "Gosto muito daqui, mas teria muita dificuldade em escolher time de futebol. Ficaria na dúvida entre Cruzeiro e Atlético. Eu ficaria sem saída em escolher entre eles." Por coincidência ou não, "Sem saída" foi a canção que veio em seguida.

• TRIBUTO

Ao cantar "Uma lágrima", Odair José citou e elogiou Fernanda Takai e John Ulhoa, do Pato Fu, que fizeram a versão deles no disco "Tributo a Odair José – Vou tirar você desse lugar". "Odair é um artista popular e ao mesmo tempo se posiciona frente às questões do mundo. Não teme dar opinião. Um homem muito inteligente", elogiou Fernanda Takai, que estava em São Carlos (SP) no dia do show, mas respondeu à Coluna.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.