Zizi Possi escolheu BH para abrir sua primeira turnê depois de seis anos

Zizi Possi é uma das grandes intérpretes da música popular brasileira. Nos últimos anos, dedicou-se a projetos especiais e fez apresentações emocionantes em Belo Horizonte, uma delas ao lado da filha Luiza. Zizi está de volta com novidades. A cantora escolheu a capital mineira para abrir, no Cine Theatro Brasil, a turnê “Choro das águas”, cujo repertório terá duas canções de Gilberto Gil: “Se eu quiser falar com Deus” e “Meu amigo, meu herói”, esta última hit da artista nos anos 1980.

Serão três apresentações, de 4 a 6 de setembro, com um detalhe importante: em cada cidade por onde Zizi passar, haverá um show beneficente, com renda destinada a vítimas dos desastres climáticos que afetaram o Brasil nos últimos tempos.

• HORA DE AJUDAR

O The Street Store BH, projeto de doação de roupas, comemora sua décima edição em Belo Horizonte. Para que o evento seja sucesso mais uma vez, organizadores estão se mobilizando em busca de doadores e voluntários. A loja será montada no próximo domingo (24/8), das 8h às 13h, nas grades do Parque Municipal, perto da portaria da Avenida dos Andradas. Todas as doações são expostas na “loja”, onde pessoas em situação de rua poderão escolher as peças de que necessitam.

• DOAÇÕES

Organizadores do The Street Store BH pedem que as doações sejam preferencialmente de roupas masculinas, como calçados, cuecas e meias, que podem ser entregues na Loja Orthocrin Lourdes (Avenida Olegário Maciel, 1.801, Bairro de Lourdes), de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30, e sábado, das 9h às 13h; na Loja Orthocrin Gutierrez (Rua André Cavalcanti, 585, Bairro Gutierrez), de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30, e sábado, das 9h às 13h; e na Loja Orthocrin Mangabeiras (Avenida dos Bandeirantes, 1.256, Bairro Mangabeiras), de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30, e sábado das 9h às 13h. Nos três pontos, as peças devem ser entregues aos cuidados de Marcella Brustolini.

• LOJA POP-UP

O projeto The Street Store funciona como loja pop-up gratuita para pessoas em situação de rua, em que roupas são doadas e oferecidas para escolha. A iniciativa conquistou o belo-horizontino. A nona edição, por exemplo, contou com mais de 250 voluntários e 800 doadores cadastrados, de acordo com a página do evento no Facebook. Luciana Duarte, Leonardo Máximo e Priscila Prado seguem no comando da ação, que tem página no Instagram (@thestreetstorebh)

• DIPLOMACIA

Os 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido e os 10 anos do Consulado do Reino Unido em Belo Horizonte serão comemorados na terça-feira (19/8), às 19h, no Palácio da Liberdade.

Helena Ignez no filme 'O padre e a moça', de Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 1966 e rodado em Minas Gerais O Cruzeiro/Arquivo EM/D.A Press

• CLAQUETE

A atriz e diretora Helena Ignez é homenageada na segunda edição da revista de cinema Vai e Vem, que será lançada na próxima quinta-feira (21/8), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Esta edição surgiu como desdobramento da mostra “A mulher da luz própria – o cinema de Helena Ignez”, exibida em março passado.

Ao longo de 126 páginas, o leitor encontra entrevista inédita da diretora, críticas, ensaio fotográfico, HQ e ilustrações. A revista reúne nomes de destaque do cinema, literatura e música. Esta edição da Vai e Vem ficou a cargo de Samuel Marotta, Glaura Cardoso Vale e Ewerton Belico.

