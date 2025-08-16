Casa Rosada Gasmig Minas será aberta para visitação neste sábado (16/8)

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois de muita curiosidade e interesse em conhecer o prédio histórico, a Casa Rosada Gasmig Minas, imóvel localizado na Rua da Bahia, 2.425, em frente ao Minas Tênis Clube, será aberta neste sábado (16/8), com visitas guiadas de 40 minutos às 14h30, 15h30 e 16h30. Elas fazem parte do Projeto Expedições do Patrimônio, ação educativa da Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura, coordenado por Patrícia Urias. O arquiteto Ulisses Morato conduzirá os grupos. A inscrição para a visita deve ser feita por meio de formulário na plataforma Sympla.

• CELEBRAÇÃO

A entrega da Casa Rosada Gasmig Minas à comunidade faz parte da programação do “Minas na rua”. Das 10h às 17h, em frente ao Minas 1 (Rua da Bahia, entre Antônio Aleixo e Antônio de Albuquerque), haverá apresentações de música e teatro, atividades infantis e eventos de gastronomia. “Será um dia para celebrarmos com todos a nossa trajetória, para agradecermos aos sócios e a todos os belo-horizontinos”, afirma Carlos Henrique Martins Teixeira, presidente do Minas Tênis Clube.

• CONJUNTO

O arquiteto Luiz Signorelli assina o projeto da casa, que é de 1929 e representa a primeira fase de ocupação daquela região de BH. Patrimônio arquitetônico da capital, a edificação é conhecida por sua coloração e possui ornamentos que evocam rosas. Tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte em 2002, o casarão está inserido no Conjunto Urbano Rua da Bahia e Adjacências. Em 2015, o conselho deliberativo do patrimônio aprovou a construção de nova edificação, de autoria do arquiteto Gustavo Penna. Uma das condições era a restauração integral da Casa Rosada e sua transferência em cessão, para que o imóvel fosse destinado a uso cultural. A restauração ocorreu entre 2018 e 2020, com projeto aprovado em 2017. A cessão para gestão do Minas Tênis Clube é válida por 20 anos.

O arquiteto Luiz Signorelli (1896-1964) projetou a Casa Rosada, o prédio do CCBB-BH e a mansão onde funciona a Academia Mineira de Letras Arquivo EM

• CAFÉ AFETO

O visitante da Casa Rosada vai poder se deliciar no Café Afeto. Com capacidade para 40 pessoas, o espaço funcionará em soft-opening no próximo fim de semana (23 e 24/8), das 8h às 13h. No menu, assinado por Maria Luiza Alves e Pedro Cunha, serão oferecidos clássicos da culinária mineira afetiva, além de cafés especiais, pães artesanais e produtos Afeto. O cardápio tem opções salgadas, doces e bebidas. No segundo momento, haverá menu executivo para almoço. Inicialmente, o espaço vai funcionar aos finais de semana. Posteriormente, expandirá as atividades para terça-feira a domingo.

• ELZA PARA CRIANÇAS

O musical “A menina do meio do mundo – Elza Soares para crianças”, que integra o projeto Grandes Músicos para Pequenos, idealizado pelo ator e dramaturgo Pedro Henrique Lopes, faz única apresentação neste domingo (17/8), às 17h, no Sesc Palladium. “A vida da Elza é marcada por muitas dores. No entanto, construímos universo infantil agradável, fazendo paralelos com a biografia dela, mostrando os percalços e as alegrias de sua vida através da música e do discurso empoderado”, conta Pedro Henrique.

A trilha sonora traz clássicos da MPB imortalizados por Elza Soares, como “Meu guri”, “A carne”, “Se acaso você chegasse”, “Mas que nada”, “Lata d’água” e “A mulher do fim do mundo”, com arranjos pensados para as novas gerações. Os ingressos são solidários, com doação de R$ 5 para o programa Sesc Mesa Brasil. Eles podem ser retirados na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro).

• O “LAGO DOS CISNES”

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) volta a Belo Horizonte com “O lago dos cisnes”, de Mario Galizzi, construído a partir da coreografia original de Marius Petipa (1818-1910) e Lev Ivanov (1834-1901). A versão da SPCD conquistou o Prêmio APCA e o segundo lugar de Melhor Espetáculo pelo Guia da Folha. Inês Bogéa, diretora da companhia paulista e ex-bailarina do Corpo, lembra que é a sétima vez que o grupo se apresenta na capital mineira. “É sempre um prazer compartilhar nosso trabalho com o público mineiro, cuja recepção calorosa nos inspira profundamente. Desta vez, voltamos com uma obra que atravessa gerações: ‘O lago dos cisnes’”.

O espetáculo será apresentado no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes em 27 de setembro, sábado, às 15h30 e às 20h30, e 28 de setembro, domingo, às 18h. A inteira custa R$ 130, R$ 100 e R$ 50, com meia na forma da lei, à venda na bilheteria e na plataforma Eventim.

