Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
A melhor chef mulher do mundo é uma das atrações em Tiradentes

Eleita pela 50 Best 2024, Janaína Torres vai preparar a tradicional receita do Bar da Dona Onça, que ela comanda em SP, no festival de gastronomia mineiro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
14/08/2025 04:00

Janaína Torres, a melhor chef mulher do mundo - (crédito: Marcus Steinmeyer/Divulgação)
Janaína Torres, a melhor chef mulher do mundo crédito: Marcus Steinmeyer/Divulgação

Eleita a melhor chef mulher do mundo pela 50 Best 2024, Janaína Torres desembarca em Minas para um dos mais importantes eventos gastronômicos do Brasil: o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. O evento, que chega à 28ª edição, será realizado de 22 a 31 de agosto, promovido pela Plataforma Fartura – Gastronomia do Brasil.

No sábado (23/8), a chef paulistana participa da Cozinha ao Vivo, preparando a tradicional receita de feijoada do Bar da Dona Onça, comandado por ela em São Paulo. Janaína também é uma das proprietárias d'A Casa do Porco, um dos restaurantes mais famosos do Brasil, e lidera vários outros empreendimentos, como o Hot Pork, a Sorveteria do Centro e o projeto À Brasileira.

• VIDA REAL

Ana Cañas marcou para 13 de setembro, no Sesc Palladium, a única sessão do show “Vida real”. Ela vai cantar o repertório do novo disco, além de músicas marcantes de sua carreira e versões de sucessos de Belchior, Rita Lee, Nando Reis e Renato Russo. Lançado em abril, o álbum “Vida real” veio sete anos após “Todxs”, indicado ao Grammy Latino. Produzido por Dudu Marote, o disco une o lado trovador e poeta de Ana com a abordagem pop. Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Roberta Miranda são os convidados neste trabalho.

• FRANÇA-BRASIL

A exposição “Cabeça erguida”, com fotografias da artista Hélène Jayet e curadoria de Emanuelle Halkin, pode ser vista na Casa do Baile – Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, na Pampulha. A mostra é uma realização da Embaixada da França, com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, e faz parte das celebrações da Temporada França-Brasil.

• LANÇAMENTO

“Salto”, segundo livro de Clara Amorim (Curva Editorial), será lançado em 23 de agosto, no Espaço Mama Cadela. A autora usa a natação e a água como metáforas de temáticas relacionadas ao feminino, além das narrativas de mulheres, da passagem do tempo e das aprendizagens da vida. O lançamento está marcado para as 16h. Mais informações no Instagram da escritora (@claradamorim).

• FESTA DA LUZ

Entre as obras da Festa da Luz 2025, que será aberta hoje e segue até domingo (17/8) na área da Praça da Estação, destaca-se o trabalho inédito do italiano Carlo Bernardini, reconhecido internacionalmente por instalações luminosas que exploram os limites entre arte, espaço e percepção. “The invisible suspende”, criada para o Museu de Artes e Ofícios, combina fibras ópticas e aço inox na estrutura de luz que desafia a gravidade, convidando o espectador a uma experiência estética de suspensão e imaterialidade. A participação de Bernardini no evento tem apoio do Consulado-geral da Itália em Belo Horizonte.

O presidente da Fundação Torino, Umberto Casarotti, Rémi Caucanas, a cônsul-geral da Itália em Belo Horizonte, Nicoletta Gomiero, a diretora-geral da Fundação Torino, Márcia Naves, e o dirigente escolar da Embaixada Italiana, Davide Uboldi, na solenidade de formatura da Scuola Superiore, equivalente ao ensino médio no Brasil, na escola internacional sediada em Nova Lima
Tópicos relacionados:

festival gastronomia tiradentes

