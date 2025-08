Bituca, Yara Tupynambá, Sylvio de Vasconcellos e Drummond são uns doces

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Agnes Farkasvolgyi, um dos nomes mais importantes da gastronomia do estado, fará sua oitava participação na CasaCor Minas. O restaurante Minéra, comandado por ela, vai ocupar o térreo da Capela Verda Farrar, projeto modernista de Sylvio de Vasconcellos com ambientação assinada pela Arca Arquitetura.

No menu, destaque para o Stinco em cocote (carne de porco cozida lentamente em panela lacrada com massa de pizza), o filé Cana e café (servido com molho de cachaça reduzida e café) e para o Tortelli de queijo adocicado com dashi de cebola queimada e tomilho.







• BELAS-ARTES

Não dará para tirar os olhos das sobremesas assinadas por Sá Marina, inspiradas em Milton Nascimento (Avoa), Yara Tupynambá (Gole de festa), Sylvio de Vasconcellos (Breu), Carlos Drummond de Andrade (Tropeço) e nas mulheres do Vale do Jequitinhonha (Croissant do sertão). Todas fazem parte do menu “As belas-artes de Minas”, no qual a chef confeiteira apresenta “doces/esculturas”, conectando arte, sabor e narrativa.

Também são parceiros de Agnes a coautora do cardápio Fernanda Brugger, radicada em Berlim e responsável pela criação do conceito do restaurante, e Shima, parceiro de longa data da chef mineira. A edição comemorativa dos 30 anos da Casacor Minas vai de 15 de agosto a 5 de outubro, no prédio do antigo Instituto Izabela Hendrix, na Rua da Bahia, atual sede da PUC Lourdes.



• “PORTAL”

O rapper Rashid é o convidado de mais uma edição do projeto Mesa Brasil Musical, no Sesc Palladium. O show do próximo sábado (9/8) comemora o Dia Nacional do Rap, celebrado nesta quarta-feira. Paulistano que viveu parte da adolescência em Lavras, no Sul de Minas, Rashid vai receber Iza Sabino, Stefanie e RT Mallone no palco.

O ingresso está disponível a partir de hoje (6/8), na bilheteria da casa (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), e pode ser trocado por 4kg de alimento não perecível. No máximo, são dois bilhetes por CPF.

• • •

No álbum “Portal”, com nove faixas, lançado no ano passado, Rashid recebeu os convidados Lagum, Lenine, Péricles, Melly, Duda Raupp e Bernardo Massot, entre outros.



• BATE-PAPO

Diversidade e inclusão da comunidade LGBTQIA+ será o tema da palestra que o psicólogo Jailton Souza e a educadora e deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) vão fazer na quinta-feira (7/8), às 18h30, no campus Lourdes do Centro Universitário Estácio Belo Horizonte. O encontro é aberto ao público.

A lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil, publicado anualmente pela revista Exame Casual, tem como objetivo apresentar um panorama da gastronomia do país através de endereços que se destacaram nos últimos 12 meses. Nesta edição, entraram nove restaurantes mineiros, sendo oito de Belo Horizonte e um de Tiradentes Victor Schwaner/Divulgação O restaurante mais bem colocado entre os mineiros é o Glouton, de Leo Paixão, que abocanhou o 18º lugar com uma cozinha autoral contemporânea Rubens Kato/Divulgação Na 38ª posição, o Pacato, de Caio Soter, mostra como a cozinha mineira pode se modernizar, sem deixar de lado os ingredientes mais tradicionais, como porco, milho e verduras Victor Schwaner/Divulgação Em atividade há 11 anos, o Birosca, casa mais de Bruna Martins, mistura clássicos mineiros com influências do mundo todo, alcançando a 42ª posição Victor Schwarner/ Divulgação A experiência da Degustação Guiada de Queijos Mineiros é um dos diferenciais do Trintaeum, que chegou ao 57º lugar Victor Schwaner Em 58º lugar, a bodega moderna Gata Gorda, da chef Bruna Martins, duplamente citada na lista, une Brasil e Espanha em uma seleção criativa de tapas Victor Schwaner/Divulgação Instalado no Mercado Novo, o Cozinha Tupis, de Henrique Gilberto, serve no balcão pratos que contam a história de Belo Horizonte. Com essa gastronomia, chegou à 60ª posição Acervo Pessoal Um dos mais conhecidos restaurantes de comida mineira de BH, o Xapuri, de Flávio Trombino, em 67º lugar, oferece em um ambiente de fazenda mesa farta e tradição Qu4rto Studio/Divulgação Outro restaurante de Leo Paixão que aparece na lista, em 88º lugar, o Ninita mistura Itália e Minas Gerais em uma homenagem à bisavô do chef, Ninita Rubens Kato/Divulgação O único restaurante mineiro que não está em Belo Horizonte é o Tragaluz, de Tiradentes, no Campo das Vertentes, que atualmente está sob o comando do chef Felipe Rameh. Passou da 34ª para a 98ª posição nesta edição Luiza Bongir/Divulgação Voltar Próximo



• JAZZ NO BARETTO

A cantora Anna Setton, acompanhada pelo compositor e arranjador Edu Sangirardi, vai fazer única apresentação em Belo Horizonte no dia 23 de agosto, no Baretto, o bar do Hotel Fasano. Nome conhecido da noite de São Paulo, Anna ganhou notoriedade ao acompanhar Toquinho ao longo de cinco anos em turnês que percorreram o mundo com jazz, bossa nova e MPB. No show do Baretto, Anna vai apresentar composições próprias.

