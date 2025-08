Mesmo com o frio, multidão lotou os jardins da Casa Fiat para ouvir jazz

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Para encerrar sua programação especial de férias, a Casa Fiat de Cultura promoveu edição inédita da série “Música na capela”, com entrada franca. Desta vez, à noite e ao ar livre. Gustavo Figueiredo Trio fez o concerto “Jazz à luz do luar”, unindo o lirismo do ritmo nascido nos EUA com a música brasileira. No último dia de julho, o público lotou os jardins do espaço cultural, que fica na Praça da Liberdade.

Com arranjos sofisticados, o trio interpretou composições de Djavan, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Dominguinhos, Dori Caymmi e Milton Nascimento, além de criações autorais do próprio grupo. O repertório propôs um diálogo inovador entre jazz, MPB e experimentações eletrônicas.

• FEIRA EM AGOSTO

Depois de realizar duas edições este ano, que reuniram cerca de 160 mil visitantes e inúmeros pedidos do público para a prorrogação do evento realizado em julho, os organizadores da Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas decidiram promover nova temporada, de 15 a 23 de agosto, no Minascentro. Segundo Dayhana Nicoleti, responsável pela organização da feira, a prorrogação não foi possível porque todas as datas do Minascentro estavam ocupadas em julho.

• OUTLET

“A opção de darmos continuidade ao evento na segunda quinzena de agosto, beneficiando aqueles que querem retornar e quem não teve oportunidade de comparecer, nos levou a idealizar a outlet da Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas. Vamos oferecer produtos com melhores condições de pagamento e descontos”, informa Dayhana Nicoletti. “Como o inverno está acabando, para atender à demanda que veio do público entendemos que nada mais justo do que oferecer condições atrativas, o que foi prontamente aceito pelos produtores”, comenta.

• INÉDITO

A Orquestra Ouro Preto e o DJ Kvsh sobem juntos no palco que será montado em 17 de agosto, um domingo, às margens da Lagoa dos Ingleses. O evento gratuito é apoiado pela CSul Lagoa dos Ingleses. O repertório é mantido em sigilo para garantir surpresa. O encontro marca os 25 anos da orquestra e os 10 anos da carreira do DJ, natural de Nova Lima.

Wilson Sideral foi uma das atrações do Festival de Inverno de Nova Lima Guilherme Breder/ BS Fotografias

• EM NOVA LIMA

Com dois dias de programação, o Festival de Inverno de Nova Lima celebrou sua 11ª edição como um dos eventos mais aguardados da cidade. Realizado no Alphaville, com o deslumbrante cenário da Lagoa dos Ingleses ao fundo, o evento, inspirado nos grandes festivais musicais ao ar livre, reuniu Wilson Sideral, Rooftime, Amy Reggaehouse, Classic, Thunder Blues e o multifacetado Fred Izak, que garantiram trilha sonora diversa e eletrizante. O espaço contou com feira de arte e gastronomia, além de área kids e pet friendly.

