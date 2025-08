Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Faltando pouco menos de duas semanas para a abertura da 30ª CasaCor Minas, e a coluna antecipa algumas novidades da mostra. A começar pelo edifício que será sede a partir do dia 15 de agosto.

A fachada de um dos prédios ícones da arquitetura da capital mineira receberá iluminação especial, assinada pela equipe da Atiaia Lighting Design, valorizando os traços da edificação assinada pelo arquiteto Rafaelo Bertti.

Inaugurado em 1939, o prédio, com predominância do estilo Art Déco, tem influência discreta de traços modernistas. A ideia será destacar o jogo da volumetria do edifício, permitindo que o público possa contemplar os detalhes da edificação. Este ano, a Casacor vai reunir 71 profissionais, assinando 47 ambientes, que poderão ser visitados durante 52 dias.

GALERIA E COZINHA



Paulo Campos e Sarah Floresta, da Balsa Arquitetura, prometem surpreender com dois ambientes distintos nesta edição: a Galeria e a Cozinha QuintoAndar. A ideia é apresentar dois caminhos que se conectam ao final do percurso.

Na Galeria, a narrativa é conduzida por variações cromáticas explorando uma sequência de ambientes que despertam sensações distintas no visitante. Já a cozinha, espaço que dá continuidade ao conceito da galeria, faz alusão ao cotidiano de uma casa real, reunindo uma série de objetos atuais e elementos de memória afetiva, provocando uma identificação imediata nos visitantes.

A lista dos 100 melhores restaurantes do Brasil, publicado anualmente pela revista Exame Casual, tem como objetivo apresentar um panorama da gastronomia do país através de endereços que se destacaram nos últimos 12 meses. Nesta edição, entraram nove restaurantes mineiros, sendo oito de Belo Horizonte e um de Tiradentes Victor Schwaner/Divulgação O restaurante mais bem colocado entre os mineiros é o Glouton, de Leo Paixão, que abocanhou o 18º lugar com uma cozinha autoral contemporânea Rubens Kato/Divulgação Na 38ª posição, o Pacato, de Caio Soter, mostra como a cozinha mineira pode se modernizar, sem deixar de lado os ingredientes mais tradicionais, como porco, milho e verduras Victor Schwaner/Divulgação Em atividade há 11 anos, o Birosca, casa mais de Bruna Martins, mistura clássicos mineiros com influências do mundo todo, alcançando a 42ª posição Victor Schwarner/ Divulgação A experiência da Degustação Guiada de Queijos Mineiros é um dos diferenciais do Trintaeum, que chegou ao 57º lugar Victor Schwaner Em 58º lugar, a bodega moderna Gata Gorda, da chef Bruna Martins, duplamente citada na lista, une Brasil e Espanha em uma seleção criativa de tapas Victor Schwaner/Divulgação Instalado no Mercado Novo, o Cozinha Tupis, de Henrique Gilberto, serve no balcão pratos que contam a história de Belo Horizonte. Com essa gastronomia, chegou à 60ª posição Acervo Pessoal Um dos mais conhecidos restaurantes de comida mineira de BH, o Xapuri, de Flávio Trombino, em 67º lugar, oferece em um ambiente de fazenda mesa farta e tradição Qu4rto Studio/Divulgação Outro restaurante de Leo Paixão que aparece na lista, em 88º lugar, o Ninita mistura Itália e Minas Gerais em uma homenagem à bisavô do chef, Ninita Rubens Kato/Divulgação O único restaurante mineiro que não está em Belo Horizonte é o Tragaluz, de Tiradentes, no Campo das Vertentes, que atualmente está sob o comando do chef Felipe Rameh. Passou da 34ª para a 98ª posição nesta edição Luiza Bongir/Divulgação Voltar Próximo

SOBREMESAS



A chef patissier Marina Sá irá homenagear importantes figuras da cultura mineira no menu de sobremesas do Restaurante Minéra, criado pela equipe da Ara Arquitetos especialmente para celebrar os 30 anos da Casacor Minas. Nomes como Milton Nascimento, Carlos Drummond de Andrade, Yara Tupynambá, Sylvio de Vasconcelos, além das Mulheres do Vale do Jequitinhonha.

A escolha foi baseada na visão do grande mestre da confeitaria francesa, Marie-Antoine Carême, que classifica a confeitaria como uma extensão das belas-artes, que inclui a pintura, a poesia, a música, a escultura e a arquitetura.

BROA DE FUBÁ



No Niê Giardino, o cardápio leva a assinatura de Débora Ignachiti, sócia e padeira da Bagueteria Francesa. A proposta é dar destaque para criações autorais regionais, incluindo broa de fubá com mexerica, pão de queijo com geleia, toasts vegetarianos e rabanadas de brioche com creme ao perfume de laranja.

A PRIMEIRA VEZ



O restaurante Niê faz sua estreia na CasaCor, ocupando dois ambientes distintos, que se conectam pela valorização da arquitetura, da paisagem e da boa mesa: o Niê Tóquio, bar assinado por Mário Caetano, e o Niê Giardino, café criado por Izabella Stambassi.

O cardápio do Niê Tóquio tem inspiração asiática contemporânea, com menu do chef Victor Zuliani, o mesmo que já comanda a cozinha do Terraço Niê. O menu apresenta pratos como a gyoza de cupim com glacê oriental, tartar de wagyu com gema curada e chips de lótus, tacos de nori com recheios variados, além de sobremesas como torta de matcha com chocolate branco e mousse de chocolate 70% com yuzu.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.