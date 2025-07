Grupo Corpo define figurinistas que assumem o posto de Freusa Zechmeister

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A 14 dias da estreia de “Piracema”, o espetáculo que marca os 50 anos de criação do Grupo Corpo, Marcelo Alvarenga e Susana Bastos, mantêm uma rotina acelerada, bem diferente do dia a dia na Alva, escritório de mobiliário e design dos dois irmãos. “Eu, praticamente, estou focada 24 horas por dia, já que sonho e acordo pensando nisso”, diz Susana. “Temos que achar soluções e tomar decisões que não acontecem na hora que a gente quer”, comenta.

ESTREIA EM AGOSTO

O “nisso” em que ela pensa não é pouca coisa. Em junho, Susana e o irmão foram convidados por Paulo Pederneiras, diretor artístico da companhia de dança mineira, para assumir no espetáculo comemorativo ao cinquentenário do Corpo, o posto de Freusa Zechmeister, arquiteta que morreu em dezembro de 2024 e fez do seu trabalho uma das marcas registradas da companhia de dança, entre os anos de 1981 e 2022.

Marcelo reconhece que, neste momento, o projeto é a coisa mais importante que estão fazendo e a expectativa é enorme. "Além do tempo curto, qualquer criação naturalmente precisa de ajustes, então estamos neste pé. As provas que estamos fazendo nos bailarinos, as fotos com o cenário que fizeram na semana passada, o processo em si nos exige muita atenção e assertividade para os ajustes e fechamentos na reta final."

“PARABELO”

Com coreografia de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, trilha inédita de Clarice Assad, “Piracema”, estreia em 13 de agosto, em São Paulo, dividindo o programa da noite com “Parabelo” (1997), que tem música de Tom Zé e José Miguel Wisnik. Em Belo Horizonte, as apresentações estão marcadas para o período de 27 a 31 de agosto, no Palácio das Artes.

'Parabelo', coreografia do Grupo Corpo que estreou em 1997, será apresentada com 'Piracema' José Luiz Pederneiras/divulgação

TRAJETÓRIA DE RESPEITO

A escolha da dupla pode, na avaliação do próprio Marcelo, ter sido feita por junção de alguns fatores. Ele aponta, por exemplo, o fato de a irmã ter formação em estilismo (por muitos anos, Susana assinou as coleções da Coven) e trajetória nas artes plásticas. No caso dele, a relação com Freusa Zechmeister, com quem trabalhou, e a sua experiência em cenografia.

Marcelo assinou obras recentes do Grupo Galpão – “(Um) Ensaio sobre a cegueira” (2025), “Outros” (2018) e “Nós” (2016) –, da Companhia Brasileira de Teatro – “Preto” (2018). Trabalhou também com o arquiteto Isay Weinfeld, com quem, entre outros projetos, fez cenários para peças como a comédia “A cabra”, dirigida por Jô Soares.

“Eles [a equipe do Corpo] viram que somos uma dupla capaz de fazer e encarar essa loucura", brinca, lembrando que foi curto o tempo entre o convite do Corpo e a estreia da turnê. Além do mais, é a primeira vez deles trabalhando com balé.

DESAFIO BACANA

Marcelo reconhece que trabalhar na criação de um figurino para o Grupo Corpo está sendo uma coisa diferente, bacana e, ao mesmo tempo, desafiadora. “A criação passa por vários setores. A música foi o nosso primeiro contato. Depois, a coreografia, que, no primeiro momento, eram duas", conta o arquiteto. O processo de criação da coreografia foi feito em dois momentos.

Primeiro, com a companhia dividida em dois grupos de 11 bailarinos, Rodrigo Pederneiras e Cassilene Abranches criaram trechos da coreografia que, mais tarde, foram unidos e transformados em uma coreografia só. Marcelo lembra que, no processo de criação do figurino, ele e Susana também fizeram muitas pesquisas nos figurinos criados por Freusa e no acervo do Grupo Corpo, mas ressalta que a interlocução deles com Paulo Pederneiras é importantíssima. “Ele nos deixa muito livres, com poucas direções muito marcadas e definidas. O que é ótimo e ao mesmo tempo desafiador.”

GALERIA

Além dos compromissos com o Corpo, Marcelo e Susana estão preparando, para o início de setembro, a abertura da Galeria da Alva Design, que vai funcionar na Coven, de Lourdes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.