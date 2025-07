Morre o bailarino e coreógrafo mineiro Décio Otero, criador do Balé Stagium

O bailarino mineiro Décio Otero, fundador do Ballet Stagium e criador de mais de 100 coreografias, morreu aos 92 anos nesta segunda-feira (28/7), em São Paulo. A informação foi confirmada pela companhia de dança pelas redes sociais.

"Sua presença iluminou nossas vidas e seu amor permanecerá em nossos corações para sempre. Que possamos encontrar conforto nas memórias que compartilhamos e na certeza de que seu legado mais de 80 obras-primas e sua beleza viverá em cada um de nós", publicou o Stagium.

Além de dançarino, Otero foi professor, diretor e autor de dois livros. Ele fundou o Stagium junto de Marika Gidali e esteve ativo no mundo da dança por mais de sete décadas.

Rio e Europa

O mineiro integrou o corpo de baile de inúmeras instituições, tanto brasileiras quanto internacionais: Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde tornou-se solista em 1957; Ballet do Rio de Janeiro (1959); Ballet du Grand Théâtre de Genebra, na Suíça (1964); Balé da Ópera de Colônia, na Alemanha (1966); e Balé da Ópera de Frankfurt (1967), também na Alemanha, onde foi primeiro-bailarino.

Décio Otero e Marika Gidali em 'Maracatu' (1980) Emidio Luisi/Site Stagium

O artista também participou do filme musical "King", exibido em Copenhague. Ele havia dançado obras do dinamarquês Harald Lander em Colônia, e foi convidado para protagonizar o longa.

Quando voltou para o Brasil, em 1970, trabalhou junto da bailarina húngara Marika Gidali no programa "Convite à dança", da TV Cultura, dedicado a expor as diversas vertentes da modalidade artística.

Otero se casou com Gidali, que viria a se tornar sua companheira de arte e vida, e inaugurou o Ballet Stagium em 1971.

A companhia consolidou a dança como ato político além de estético: apresentava-se em presídios e lares para menores infratores, e mantinha projetos sociais voltados para crianças em situação de vulnerabilidade.

Marika Gidali e Décio Otero em 'Valsas e serestas' (1979) Emidio Luisi/Site Stagium

Xingu, Pantanal e Kuarup

Em 1988, ofereceram aulas de dança (do balé clássico ao jazz e street dance) para residentes das Casas de Convivência da Febem,(renomeada para Fundação Casa), e levou-os para se apresentar no Xingu, em Carajás e na Nicarágua.

As montagens do Ballet Stagium, fundado em plena ditadura militar, frequentemente tinham forte carga social e política.

"Pantanal", coreografada por Otero em 1986, trazia a questão ecológica; já "Kuarup ou A questão do índio" (1977) usava musicais originais, colhidas na região do Alto e Baixo Xingu, para reivindicar a liberdade dos povos indígenas.

Marika Gidali e Décio Otero dançam para os indígenas no Alto Xingu, em 1977 Mauricio Kubrusly/Site Stagium

O Stagium é a companhia privada de dança mais antiga do Brasil. Outros espetáculos de destaque incluem "Coisas do Brasil" (1979), um dos mais explícitos da fase de crítica social; "Batucada" (1980), união das linguagens das danças populares e clássicas, "Tangamente" (1996), incursão pela latinidade; e "Adoniran" (2010), da fase de coreografias com grandes nomes da MPB.

Livros

Décio Otero publicou dois livros. "Stagium: As paixões da dança", de 1999, trata da trajetória da companhia e foi publicado pela Editora Hucitec.

Em 2001, escreveu sobre a companheira em "Marika Gidali – Singular e plural", da Editora Senac, abordando vida e obra da artista.

Otero nasceu em Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, em 15 de julho de 1933. Ele iniciou seus estudos em dança aos 17 anos no Ballet de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Na cidade, foi companheiro do casal Angel e Klauss Vianna, também artistas fundamentais para a dança no país.

Durante sua trajetória, Otero recebeu vários prêmios, como o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, em 1961, e prêmios da Associação Paulista de Críticos da Arte (APCA) – em 1974, em 1977 e em 1979. Mais recentemente, recebeu a distinção Ordem do Mérito Cultural (OMC), em 2005.