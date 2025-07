Livro aborda dilema do fã diante dos lados 'gênio' e 'monstro' do artista

Quem abre “Monstros – O dilema do fã”, influente ensaio americano de crítica cultural, pode tomar um susto ao se deparar na epígrafe com uma frase familiar de Clarice Lispector. “Quem já não se perguntou: sou um monstro ou isto é ser uma pessoa?”

Mas a citação de “A hora da estrela” vem a calhar neste livro que discute a complicada postura de amar uma obra de arte e odiar quem a criou. Primeiro, porque é uma interrogação aflita. Segundo, porque é uma pergunta voltada para dentro, não para o outro.

A crítica Claire Dederer, figurinha carimbada em veículos de referência como o jornal The New York Times e a revista literária The Paris Review, começa relatando sua inquietude em ver filmes de Roman Polanski sabendo de sua condenação pelo estupro de uma menor de idade. A autora já contou em outros livros ter sido, ela mesma, vítima de abuso sexual.

O perturbador não era só que ela continuava gostando dos filmes, mas ia além. “O bebê de Rosemary”, terror lançado pelo cineasta em 1968, continha “uma visão surpreendentemente feminista de um homem cuja biografia parece colocá-lo contra o feminismo”.

A questão sobre separar a obra do artista é literalmente secular, como o próprio livro reconhece, e parece já esgotada por todos os ângulos sem qualquer resposta definitiva. O feito da autora foi ter conseguido ganhar relevância – e não perder – diante dessa sinuca de bico.

O livro, que sai agora no Brasil pela Amarcord, decide repelir de cara “o mito da resposta objetiva” a uma obra de arte.

“Quando comecei a escrever, achava que o conflito tinha a ver com a ruindade do crime versus a grandeza da obra”, diz a autora, em entrevista por vídeo à reportagem. “Levei muito tempo para compreender que a maneira como se responde a um trabalho artístico é subjetiva a cada um.”

'Autobiografia do público'

Estava arraigada nela a ideia de que havia uma concepção essencial, universal, do que era uma grande obra de arte. “Aí me caiu a ficha de que essa ideia não é importante para o problema que eu enfrentava. Não tem sentido. O que importa é o valor que a obra tem para nós, individualmente. E esse valor tem a ver com emoção.”

Protesto da organização feminista francesa Nos Tous, em Toulouse, contra a exibição do filme 'O palácio', de Roman Polanski, em 2024 Lionel Bonaventure/AFP

É por isso que “Monstros” se tornou, nas palavras da autora, uma autobiografia do público. De como nós nos sentimos diante da arte e por que temos uma reação tão visceral quando nos decepcionamos com seus autores.

É útil ilustrar com exemplos colhidos do livro. Primeiro, as reações furiosas de fãs que cresceram com “Harry Potter”, muitos deles pessoas com identidades LGBTQIA+, quando sua autora, J.K. Rowling, passou a militar na contramão da comunidade trans. “Por baixo da fúria, havia uma profunda tristeza; a tristeza da mácula de algo amado”, escreve.

Esse conceito de mácula é central para seu argumento: a ideia de que a obra fica manchada pelo comportamento de quem a criou, como caneta-tinteiro estourada no lençol, queiramos ou não. “Nenhum de nós quer saber o que sabemos sobre Michael Jackson”, afirma ela.

“Quando o documentário ‘Deixando Neverland’ foi lançado, ninguém quis assistir. Era uma tarefa árdua que achávamos que devíamos completar”, escreve, sobre o filme de 2019 que traz depoimentos contundentes de dois jovens com relatos de abuso sexual pelas mãos do cantor quando eles eram crianças, nos anos 1980 e 1990.

O desejo de saber mais sobre as pessoas é tão antigo quanto a humanidade, diz Dederer, mulher calorosa de 58 anos, com cabelo castanho-claro levemente ondulado e vontade confessa de soar honesta em todas as respostas que dá. “Mas, hoje, toda a economia da informação se baseia em saber da vida alheia. É o combustível das redes sociais.”

A subjetividade é traço crucial da análise de Dederer não por escolha, mas porque lhe parece inescapável. É esse olhar que leva críticos homens que são seus bons amigos a apreciar as qualidades estéticas de “Manhattan”, filme de Woody Allen, enquanto ela não consegue desviar os olhos da trama que traz um protagonista de 42 anos apaixonado por uma colegial menor de idade.

Falsidade

A divisão de gênero é fundamental na discussão proposta pela autora. Segundo ela, foi o que permitiu que um olhar subjetivo se passasse por objetivo por muito tempo.

“Eu odeio usar o termo ‘homem branco’, porque é redutor e inflamatório, mas nesse caso é factual. Se você tem um artista homem branco, um crítico branco e um espectador que também se espera ser um homem branco. Nós, que não somos, temos a sensação de que estamos vendo errado essa arte, porque não estamos vendo da mesma maneira que eles.”

J. K. Rowling, autora de "Harry Potter", atraiu a ira dos fãs LGBTQIA+ do livro por sua postura transfóbica Tolga Akmen/AFP

Mas Dederer tampouco quer se impor como uma nova voz de autoridade. “Se apresentasse uma lista exaustiva de monstros e lhe dissesse qual é a minha resposta a eles, eu estaria agindo com um tipo de falsidade”, escreve ela.

“Consumir uma obra de arte é o encontro de duas biografias”, argumenta a autora no ponto fulcral de todo o ensaio. “A biografia do artista, que pode atrapalhar a visualização da arte; e a biografia do espectador, que pode moldar a recepção da arte. E isso ocorre em todos os casos.”

Por isso interessa tanto a ela uma análise individualizada, a reação particular de cada pessoa, e não uma discussão sobre a “cultura do cancelamento”, conceito que lhe é pouco inspirador.

'Manhattan' virou clássico do cinema ao retratar a paixão de Isaac (Woody Allen), homem de 42 anos, por Tracy (Mariel Hemingway), garota menor idade MGM/reprodução

Alcoolismo

Ao mesmo tempo, ela se diz aliviada que o livro tenha saído em 2023, e não cinco anos antes, porque deu tempo de toda essa discussão – e ela mesma – ganhar nuances. Na obra, ela relata como sua compreensão do próprio alcoolismo a ajudou a ter novas noções do que pode ser a monstruosidade.

É um livro que ganha camadas conforme a autora mostra mais de si mesma. O repórter questiona se ela o escreveu simplesmente para ficar mais à vontade com a ideia de que gosta dos filmes de Polanski. Dederer sorri.

“Foi ele que abriu a porta, por causa da profundidade dos meus sentimentos e do meu interesse”, diz. “Eu queria conciliar dois fatos inamovíveis: que eu amava seu trabalho além da razão e que ele foi condenado por fazer coisas terríveis. Queria aproximar os dois. Sempre me interessa olhar para os desejos desagradáveis que me animam.”

“MONSTROS: O DILEMA DO FÔ

. Livro de Claire Dederer

. Tradução: Joca Reiners Terron

. Editora Amarcord

. 384 págs.

. R$ 74,90