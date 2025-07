Alexandre Andrés vai do baião ao rock e Clube da Esquina em seu novo disco

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Num sonho, a música foi passada ao flautista e cantor Alexandre Andrés por Gustavito, que tocava aquela canção. Para Alexandre, os dois viveram uma experiência extracorpórea que o inspirou a explorar o baião e o forró em seu novo trabalho.

Foi assim que surgiu o single “Cantilena”, parceria de Alexandre e Gustavito que antecede o lançamento do oitavo álbum de Andrés, “Luar total”, previsto para setembro.

Na próxima quinta-feira (31/7), o repertório completo de “Luar total” será apresentado em show às 20h, no Teatro Raul Belém Machado, com entrada franca. O espetáculo marca os 15 anos de carreira de Alexandre Andrés.

“Não temos mais CDs e discos físicos, de uma forma geral. Então, naturalmente, as pessoas têm ficado um pouco desapegadas de shows para lançamento de álbuns”, observa o flautista, referindo-se ao fato de as músicas chegarem a público via streaming.

Porém, Alexandre avisa: “Teremos junto deste show o primeiro single, o que acho que faz sentido. O álbum sairá em setembro, no mês em que teremos o segundo show.”

Filho do flautista Artur Andrés, fundador do grupo Uakti, e da pianista Regina Amaral, Alexandre conviveu com a arte desde criança.

“Com 6 anos, comecei a fazer aulas de violão; com 11, de flauta. Sempre me interessei pelo canto, cantava no chuveiro e comecei a compor com 15 anos. Aos 18, gravei o meu primeiro disco”, relembra.

Entre suas referências artísticas, Andrés cita o Uakti como a grande escola, “onde mais aprendi sobre música, sobre fazer música e improvisação.”

Outras influências vieram de Milton Nascimento, Clube da Esquina, Gilberto Gil, Paul McCartney, Beatles, Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti.

“Luar total” vai reunir diferentes estilos. “É um disco que tem muita influência do Nordeste, que é tão importante para nosso país, uma força cultural e artística que valorizo. Ao lado disso, temos a vertente do rock'n'roll muito ligada aos Beatles e ao Clube da Esquina.”

Gonzagão e Ringo

O primeiro single, “Cantilena”, é voltado para baião, Luiz Gonzaga e Alceu Valença. “Já o próximo lançamento, o single 'Jurema', é um rock'n' roll com bateria inspirada no Ringo Starr e na guitarra do George Harrison”, adianta.

A banda que acompanhou Alexandre nas gravações e na produção de “Luar total” é composta por Natália Mitre (bateria e percussão), Bruno Vellozo (baixo), Thiago Almeida (piano e escaleta) e PC Guimarães (violão).

O álbum contou com várias participações especiais. Entre os convidados estão o cantor Ciro Belluci, a cantora e violonista Luiza Lacerda, o sanfoneiro Mestrinho e o quarteto de cordas da Orquestra Ouro Preto.

Alexandre afirma que cantar lhe permite mostrar para as pessoas intimidades profundas em formato de ondas sonoras. “É projetar todas as energias que a gente está concebendo internamente”, comenta.

“Luar total” levou um ano para ficar pronto. “Foram processos muito bonitos e positivos de troca humana, que mexeram profundamente comigo. Então, cantar neste dia 31, por exemplo, é a minha possibilidade de colocar toda esta positividade para fora”, conclui Alexandre Andrés.

“LUAR TOTAL”

Show de Alexandre Andrés. Quinta-feira (31/7), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, 53, Alípio de Melo). Entrada franca, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla ou a partir das 18h, na bilheteria do teatro.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria