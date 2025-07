Dudu Lima lança o álbum 'Live in Brazil", com oito faixas

Comemorando 40 anos de carreira, o compositor, arranjador e contrabaixista mineiro Dudu Lima lança o álbum “Live in Brazil” (Xpand Music). Gravado ao vivo no Ibitipoca Jazz Festival, em 2023, traz quatro faixas autorais e releituras de “Come together” e “Eleanor Rigby” (John Lennon e Paul McCartney), “Nada será como antes” (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) e “Jesus alegria dos homens” (Johann Sebastian Bach).

Participam do álbum o flautista Carlos Malta, Alice Santiago, Sarah Vieira e Tata Rocha, as três vocalistas do grupo Tata Chama e as Inflamáveis. “Live in Brazil” registrou o primeiro show ao vivo pós-pandemia do trio de Dudu, realizado quando o festival de Ibitipoca, na Zona da Mata mineira, voltou a ser presencial.

O trio subiu ao palco com nova formação, após a saída do pianista Ricardo Itaborahy. “Entrou o clarinetista e saxofonista Caetano Brasil. Ele já tocava comigo desde os 16 anos, tanto como convidado do trio quanto em duo. Já conhecia o nosso repertório inteiro”, diz Dudu. O outro integrante é o baterista Leandro Scio.

O flautista carioca Carlos Malta foi convidado para a estreia do novo trio. “Ele e Caetano se entenderam perfeitamente bem, já no ensaio, e o show foi maravilhoso. Quando vi as gravações e as filmagens, pensei: vamos lançar um álbum”, conta Dudu.

O áudio foi enviado para Daniel Figueiredo, da Xpand Music, em Los Angeles, onde Nando Costa fez a masterização.

Dudu Lima revela que decidiu gravar criações de quem o influenciou: Milton Nascimento, Beatles e Bach. Para acompanhá-lo no repertório autoral, convidou o grupo Tatá Chama e as Inflamáveis. “São três meninas com trabalho muito legal, que cantam maravilhosamente bem. Elas têm uma onda meio Clube da Esquina”, comenta.

Dudu já está na estrada com o novo trabalho. Apresentou-se na terra natal, Juiz de Fora (MG), além de Brasília, Parati e Búzios. “Fizemos também o Circuito Sesc Jazz e Blues, tendo o guitarrista Victor Biglione como convidado especial”, conta.

“Nos shows de lançamento, venho tocando em vários formatos, principalmente comigo, Leandro e Caetano. Às vezes com Malta, as meninas e o Biglione. Tenho viajado muito e feito muita coisa com o meu trio”, diz ele.

Produtor de Stanley Jordan

O juiz-forano Dudu Lima lançou 22 álbuns, que contaram com participações de Milton Nascimento, Wagner Tiso, Toninho Horta, João Bosco, Hermeto Pascoal, Juarez Moreira, Jean-Pierre Zanella e Stanley Jordan, entre outros.

Aliás, o mineiro assina produção e direção musical do novo álbum do americano Stanley Jordan, que será lançado em 2026. Gravado no Brasil, o disco contou com Dudu Lima Trio e participação especial de Jorge Benjor.

“LIVE IN BRAZIL”

. Álbum de Dudu Lima

. Xpand Music

. Oito faixas

. Disponível nas plataformas digitais