Antonio Adolfo declara sua paixão pelo samba em novo disco

Com o propósito de lançar um álbum a cada ano, o compositor e pianista carioca Antonio Adolfo está de volta ao streaming com um novo trabalho, “Carnaval - The songs were so beautiful” (AAM). O disco celebra a folia brasileira, com repertório formado por uma seleção dos tempos áureos da música carnavalesca, indo de 1920 a 1960.



A música mais antiga é o frevo de rua “Vassourinhas” (atribuído a Mathias da Rocha e Joana Batista), criado no Recife, por volta de 1905. A música mais recente é “Vai passar” (Chico Buarque e Francis Hime - 1984).

Também integram o álbum “É com esse que eu vou” (Pedro Caetano - 1947), “Oba” (“O bafo da Onça”) (Osvaldo Nunes - 1962), “Mal me quer” (Cristóvão de Alencar e Newton Teixeira - 1940), “As pastorinhas” (Noel Rosa e Braguinha - 1934), “Exaltação à Mangueira” (Enéas de Brito da Silva e Aloísio Augusto da Costa - 1955), “A lua é dos namorados” (Klécius Caldas, Armando Cavalcanti e Brasinha – 1960) e “Agora é cinza" (Bide e Marçal - 1933).



Antonio Adolfo conta que ainda era criança quando se apaixonou pelas canções de carnaval. “A maioria com ritmos típicos, como marchinhas, marchas-rancho, sambas e frevo. Fui muitas vezes com minha família ver os blocos carnavalescos desfilando pelas ruas do Rio de Janeiro, ou mesmo nos bailes infantis nos clubes, durante os anos 1950”, conta.



Fascínio

“Acrescente-se à diversão das festas máscaras e fantasias, confete e serpentinas. Ficava fascinado quando escutava as bandas tocando e o povo cantando aquelas canções lindas”, diz o artista.



O pianista é acompanhado no disco pelos músicos Jorge Elder (contrabaixo), Lula Galvão (violão e guitarra), Rafael Barata (bateria e percussão), Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn), Idriss Boudria (sax-alto), Marcelo Martins (sax-tenor e flauta), Rafael Rocha (trombone), André Siqueira (percussão).



“Esse disco saiu de uma maneira natural e a banda curtiu muito tocar essas músicas”, comenta o pianista. ”Parece até que são músicas novas minhas, pois trago-as para este momento. O tratamento de arranjo que é dado para elas muda totalmente o clima. Restam as melodias lindas, uma vez que gravei sem as letras. O resto é tudo coisa nova, a instrumentação, os arranjos, a levada”, afirma



Com apenas 17 anos, Antonio Adolfo já acompanhava o ídolo Tom Jobim na noite carioca, na época da Bossa Nova, no início dos anos 1960. Ainda naquela década, o pianista e compositor carioca compôs duas melodias de duas canções que se tornaram clássicos: “Sá Marina”, imortalizada na voz de Wilson Simonal, em 1968, e “Teletema”, grande hit de Evinha, do Trio Esperança, lançada em 1969. Ambas foram feitas em parceria com o violonista, compositor, letrista e produtor musical Tibério Gaspar.



