Funk, trap e rap consciente: BH tem festival de música neste domingo (13/7)

Para valorizar e empoderar as comunidades, quebrar estereótipos, mostrar a força e criatividade presentes nas periferias, o coletivo Nós por Nós realiza a segunda edição do Nós por Nós Favela Festival, evento focado em música, cultura e arte produzida nas favelas, que terá shows, concursos de funk consciente, oficinas, rodas de conversa e outras atividades que celebram a cultura periférica. A programação é extensa e conta com a participação de artistas como MCs, Mac Júlia, MC Anjim e Batalha Clandestina.



O festival será realizado neste domingo (13/7), de 15h às 22h, no Centro Cultural Vila Marçola, localizado na rua Mangabeira da Serra, 320, Bairro Marçola, em Belo Horizonte. O evento busca integrar a produção cultural das favelas com outras áreas da cidade, promovendo espaços de discussão sobre temas como a cultura funk consciente e a realidade das comunidades periféricas.



De acordo com Thiago dos Anjos, um dos diretores do coletivo, o festival não só oferece entretenimento, mas também funciona como uma plataforma para abordar questões sociais e promover a conscientização sobre a realidade das favelas. “Buscamos fortalecer a economia criativa nas periferias, valorizando os artistas e produtores culturais locais”, ressalta.



Além de MC Anjim, Mac Julia e Batalha Clandestina, haverá as apresentações de Nem Boy, BPO, Grupo Samba dos Amigos e Batalha de Passinho.



O Nós por Nós é um coletivo progressista de raízes periféricas, sediado no Aglomerado da Serra, na capital. Sua atuação é plural, com foco central no binômio cultura e formação política.



“Somos ponte entre a potência das ruas e a construção de um projeto popular para a cidade. Juntas e juntos, transformamos dor em luta, luta em arte, e arte em revolução”, reforça Herlen Romão, que também é diretora do grupo.



Ela ressalta que a missão do coletivo consiste em lutar pela favelização da política, garantir que as vozes e experiências das favelas sejam ouvidas e representadas nas esferas de poder e, pela politização da favela, promover a conscientização e o engajamento político dentro das comunidades.



“Nosso objetivo é fortalecer o protagonismo das populações periféricas, ampliando sua participação nas decisões que afetam diretamente suas vidas e promovendo uma sociedade mais justa e inclusiva".



O trabalho também é comprometido com a defesa de políticas de apoio ao povo das favelas da cidade, à população negra, à comunidade LGBTQIAPN+ e a todos os grupos historicamente marginalizados.



Entre as diversas ações que o coletivo desenvolve, está a realização de festivais, batalhas de conhecimento e mostras artísticas. Também oferece cursos, oficinas e rodas de conversa, abordando temas como direitos sociais, antirracismo, equidade de gênero e organização comunitária.

O coletivo também atua na construção de redes entre movimentos sociais, poder público e iniciativas locais, para fortalecer a luta por políticas públicas efetivas.



O Festival Nós por Nós é realizado pelo Movimento Nós por Nós, em parceria com a Associação Cultural Cênico Paternon/Grupo Morro Encena, por meio de recursos oriundos da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Serviço