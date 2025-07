Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Em sua quinta edição em Belo Horizonte, o festival Prime Rock Brasil promove, neste sábado (12/7), a partir das 13h, na Esplanada do Mineirão, uma grande celebração dos anos 1980. Realizado na véspera do Dia Mundial do Rock, o evento conta com sete atrações no palco principal e a estreia do projeto Pop 3, formado por Henrique Portugal (Skank), Charles Gavin (Titãs) e George Israel (Kid Abelha), no Camarote Secreto.

A maratona de shows tem início com a apresentação de Nando Reis e segue com Barão Vermelho, que chega com sua nova turnê, “Do tamanho da vida”; Biquíni, que está comemorando 40 anos de trajetória; Humberto Gessinger, relembrando os sucessos do Engenheiros do Hawaii; Paula Toller, revisitando o repertório do Kid Abelha; Capital Inicial, celebrando os 25 anos de seu “Acústico MTV”; e Fernanda Abreu, que promete fechar a programação em clima de festa.

Um dos organizadores do festival, Léo Ziller diz que, como nos anos anteriores, a escalação das atrações traz à baila os expoentes da geração pop rock que marcou a década de 1980. “Brincamos que é a trilha sonora das nossas vidas. Nos anos 80, os filmes, as novelas e até a maneira das pessoas se vestirem foram pautados pelo rock nacional. Todas as bandas e artistas que tiveram relevância naquela época estão no radar do Prime Rock”, afirma.



Menu degustação

Ele aponta como um dos destaques desta edição o show de 40 anos do Biquíni. Vocalista da banda, Bruno Gouveia explica que se trata de uma versão mais enxuta da turnê que circula pelo Brasil desde março passado. “Em festival é assim, tem um limite de horário, então os artistas escalados acabam apresentando uma espécie de menu degustação. Selecionamos para o Prime Rock os melhores momentos do nosso show de 40 anos”, diz.

A melhor forma de repassar em 60 minutos tudo o que o grupo fez ao longo desse tempo é demarcar a produção por décadas, conforme aponta. A primeira, ele diz, é representada por músicas como “Tédio” e “Timidez”; a segunda inclui os sucessos “Vento, ventania” e “Janaína”; da terceira, a banda traz “Quanto tempo demora um mês”; e da quarta década, “Roda gigante” é o emblema. Gouveia observa que o roteiro não necessariamente segue uma ordem cronológica.

“Podemos inverter e abrir com 'A vida começa agora', que lançamos justamente para marcar este momento de 40 anos de banda. São canções que, de qualquer forma, contam a nossa história”, destaca. Para falar da atual fase do Biquíni, ele evoca a frase “quem foi que disse que a vida começa aos 40”, da música “Zé ninguém”, lançada em 1991. “Acho que nos faltou maturidade na época em que ela foi escrita, porque, desde 2023, temos feito mais shows por ano do que em toda a trajetória.”



Trânsito livre

Incumbida de fechar a programação, Fernanda Abreu observa que seu som é mais pop do que rock, mas que transita bem por diferentes ambientes e diz estar com a expectativa alta por sua primeira participação solo no evento – ela já compareceu como convidada de Frejat em uma edição. “Circulo por festivais de rock, de eletrônica, de dance, assim como sou chamada para apresentações da galera do samba ou do funk, porque tudo isso está dentro da minha linguagem musical”, comenta.

Segundo ela diz, ter sido escalada como última atração atende a um desejo dos organizadores de que o Prime Rock Brasil BH 2025 termine em clima de festa. “A ideia é fazer uma grande celebração, com uma música mais dançante”, diz. Fernanda adianta que o roteiro repassa os maiores sucessos de seus 35 anos de carreira e reserva espaço, ainda, para uma homenagem à Blitz – banda que integrou e que abriu as portas para a geração pop rock dos anos 80 – e a Rita Lee, “a maior roqueira do Brasil”.



PRIME ROCK BRASIL BH 2025

Neste sábado (12/7), a partir de 13h, na Esplanada do Mineirão (Av. Presidente Carlos Luz, São Luiz), com abertura dos portões às 12h. Ingressos para a pista Rock Brasil a R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia), para o Camarote Secreto a R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia) e para o Lounge Prime a R$ 1.780 (inteira) e R$ 890 (meia), à venda pela plataforma Blue Ticket.