Ana Maria Gonçalves é eleita para a ABL

A escritora mineira Ana Maria Gonçalves foi eleita nesta quinta-feira (10/7) para a Cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras (ABL), tornando-se a primeira mulher negra a integrar a instituição em seus 128 anos de história. Ela sucede o filólogo Evanildo Bechara, morto em julho de 2023.

A eleição foi realizada na sede da ABL, no Rio de Janeiro. Ana Maria recebeu 30 votos. A vitória dela representa não apenas o reconhecimento de sua trajetória literária, mas também um avanço simbólico na representatividade da Academia, que historicamente teve baixa presença de mulheres, negros e indígenas entre seus membros.

Natural de Ibiá (MG), Ana Maria Gonçalves estreou na literatura com “Ao lado e à margem do que sentes por mim” (2002), no entanto, foi com “Um defeito de cor” (2006) que conquistou o reconhecimento nacional e internacional. O romance narra a história de Kehinde, uma mulher africana escravizada no Brasil, e é considerado uma obra-prima da literatura brasileira contemporânea.

Ana Maria também é tradutora, roteirista e conferencista, tendo forte presença nos debates sobre racismo estrutural, identidade negra e reparação histórica. Ela deverá tomar posse nos próximos meses. A cerimônia oficial de posse ainda não teve data definida pela ABL. Em sua atuação como acadêmica, ela pretende contribuir para o fortalecimento das literaturas africanas e afro-brasileiras no cânone nacional.

Com a eleição de Ana Maria Gonçalves, a Academia Brasileira de Letras dá um passo decisivo na ampliação da diversidade entre seus quadros. Em tempos de revisão crítica da história oficial, a chegada da autora de "Um defeito de cor" representa mais do que um feito individual: é a consagração de uma luta coletiva por voz, espaço e permanência.

* Reportagem em atualização