Fernanda Montenegro emociona a Academia Brasileira de Letras

A acadêmica Fernanda Montenegro divertiu e emocionou o público na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (11/3). A atriz fez a leitura de contos e crônicas de escritores que já passaram pela ABL e dos atuais acadêmicos.



Entre os atuais, havia textos de Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Heloisa Teixeira, Ignácio de Loyola Brandão, Paulo Coelho e Ruy Castro. Textos de Machado de Assis, João Guimarães Rosa e Rachel de Queiroz também fizeram parte do recital “Uma academia toda prosa”, que abriu a temporada de eventos da ABL em 2025.



As entradas, gratuitas, foram disponibilizadas pela internet em 7 de março e acabaram no mesmo dia. Momentos antes do início do evento, extensa fila ainda estava formada na Avenida Presidente Wilson, endereço da sede da ABL.



O auditório, com capacidade para cerca de 250 pessoas, ficou lotado. Jovens formavam boa parte do público. “Quero aproveitar todos os momentos de aparição pública da Fernanda Montenegro”, disse a estudante de cinema Bellina Monteiro, de 20 anos.



A atriz, de 95 anos, atua em “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, que vem levando multidões aos cinemas do país. Ela interpreta Eunice Paiva idosa, enquanto a filha, Fernanda Torres, faz o papel da protagonista mais jovem, obrigada a lidar com o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, torturado e assassinado pela ditadura militar.



Fernanda Montenegro ocupa a cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras,, que pertencia a Affonso Arinos de Mello Franco, morto em 2020. Ela tomou posse em março de 2022.



Aplaudida de pé em SP

Na pré-estreia de “Vitória” no Theatro Municipal de São Paulo, Fernanda Montenegro, que interpreta a protagonista do filme, foi aplaudida de pé pela plateia. O evento ocorreu na segunda-feira (10/3) à noite.

“Na idade em que estou, posso até continuar fazendo minhas leituras em palcos, mas cinema pede físico, pede fôlego. É um momento muito especial neste palco aqui agora. Muito obrigada!”, disse ela.

Dirigido por Andrucha Waddington, o longa, que estreia nesta quinta-feira (13/3) no país, é baseado em uma história real. Fernanda encarna a mulher que filmou por conta própria a rotina do tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e levou a denúncia à polícia com ajuda de um jornalista.