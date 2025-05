Morre Evanildo Bechara, um dos maiores gramáticos do Brasil

O professor, filólogo e gramático Evanildo Bechara morreu nesta quinta-feira (22/5), no Rio de Janeiro. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), ele estava internado no Hospital Placi, no Rio de Janeiro, e sofreu falência múltipla dos órgãos.

Bechara ocupava a cadeira número 33 da ABL desde 2001. Em publicação na página do Instagram, a academia classificou o professor como “o nosso maior especialista em língua portuguesa, com fama que ultrapassa nossas fronteiras. Foi o representante brasileiro na reforma ortográfica feita com Portugal. E além de tudo, um professor generoso e uma pessoa íntegra e cordial”, diz nota.

O velório do professor será nesta sexta-feira (23/5), no Petit Trianon da ABL, no Rio de Janeiro. "Nos despedimos de um dos maiores nomes da educação e da linguística brasileira, mas o seu legado segue imortal", diz a ABL em nota. Confira a íntegra da publicação:

Legado

Nascido em Recife, no ano de 1928, Bechara tornou-se um dos nomes mais influentes da área da gramática. Ele era professor titular e emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Federal Fluminense (UFF). Além da ABL, ocupava a cadeira 16 da Academia Brasileira de Filologia.

Bechara é o autor de algumas das principais gramáticas da língua portuguesa, e criava volumes tanto para o público leigo quanto para os profissionais da área. Entre os clássicos de Bechara estão Gramática Portuguesa, Gramática Escolar da Língua Portuguesa e Lições de Português pela Análise Sintática.