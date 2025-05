Segurança de hospital agride paciente em cadeira de rodas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um segurança do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi flagrado agredindo um paciente que estava com o pescoço imobilizado e na cadeira de rodas.

O homem tenta se levantar da cadeira quando é empurrado agressivamente pelo agente. O caso ocorreu às 3h20 desta quarta-feira (21), e foi registrado por câmeras de segurança do local, que mostram dois funcionários fazendo a vigilância no momento. Ele havia acabado de sofrer um acidente de carro e continua internado na manhã desta quinta-feira (22).

O paciente cai de costas no chão e é agredido novamente. Nas imagens, ele e o agressor aparecem discutindo e apontando o dedo um para o outro, enquanto o segundo segurança apenas se aproxima dos dois e não intervém na situação.

O paciente tenta golpeá-lo de volta, mas leva empurrões e socos. Em determinado momento, a vítima cai de novo no chão e as pessoas presentes na unidade de saúde se agrupam em volta dela.

Policiais militares foram acionados para ir até o local. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), eles receberam a informação de que um paciente estava sendo agredido. O órgão afirma que ele não ficou ferido e, até o momento, não houve registro do caso na Polícia Civil.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A direção municipal informou que os dois seguranças foram demitidos. Eles eram de uma empresa terceirizada, que foi notificada para prestar esclarecimentos sobre a conduta dos contratados e aplicar medidas cabíveis.

O secretário de Saúde da cidade, Jean Gorinchteyn, repudiou o ato. Em entrevista à STB News nesta quinta, ele disse que os agentes agiram de forma completamente contrária ao que defende a atual gestão e não trataram adequadamente um paciente que estava ''vulnerável'.