Dois suspeitos de tentar matar o prefeito de Campo Florido, no Triângulo Mineiro, Renato Soares Freitas, o Renatinho, que é cadeirante, foram condenados a 11 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Dentre os condenados está o ex-prefeito da cidade Ronaldo Castro Bernardes.

Um terceiro acusado de participação no crime, que é policial reformado, foi condenado há dois anos de prisão. Todos foram enquadrados em crime de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe, sem possibilidade de defesa da vítima.



Leia também: Metrô BH terá intervalo de 20 minutos neste fim de semana





O crime aconteceu em 2017, e o julgamento ocorreu sete anos depois, nessa quarta-feira (12/6), no Fórum de Uberaba, a 60 km de Campo Florido. Os acusados foram condenados pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba. O julgamento com júri popular terminou por volta das 22h e foi presidido pelo Juiz Stefano Renato Raimundo.





Renatinho foi baleado em 30 de junho de 2017, às vésperas da eleição suplementar de Campo Florido. A vítima estava fazendo uma visita na Rua dos Inconfidentes, no Bairro Vila Junqueira, quando um homem se aproximou dele, atirou algumas vezes e fugiu. Renatinho sofreu duas perfurações no ombro, uma no tórax e outra no pescoço.





Durante o julgamento, ele tirou a camisa e mostrou aos jurados as marcas das balas. Além disso, lamentou as sequelas que o atentado lhe causou.





Penas e regimes





Segundo informações da sentença judicial, o ex-prefeito de Campo Florido, Ronaldo Bernardes, apontado como o mandante do crime, e José de Brito, apontado como atirador, receberam pena de 11 anos e oito meses de prisão, em regime fechado. Eles compareceram ao julgamento.





Já Amarildo Antônio Zacarias, policial reformado e vice-prefeito em vigência na época do crime, participou do julgamento de forma on-line. Ele teve pena de três anos, dois meses e 27 dias de prisão, em regime aberto. A redução de sua pena aconteceu devido a delação premiada.





Os três réus podem recorrer em liberdade.