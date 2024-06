A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre a autoria do assassinato de um idoso, de 62 anos, ocorrido na manhã dessa quarta-feira (12/6), no Bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. A vítima levou cerca de 30 tiros na cabeça, rosto e tórax. Segundo a perícia, os tiros foram disparados de uma arma de 9 milímetros.





Policiais civis e militares que estiveram no local informaram que não foram encontradas câmeras de vigilância, nem na casa da vítima, nem nos imóveis vizinhos. A Polícia Militar foi acionada pelo filho da vítima.





De acordo com a Polícia Civil, o idoso morto estava envolvido na morte de uma mulher, ocorrida no último dia 6, no Bairro Jardim dos Pequis. Os investigadores acreditam que esse crime tenha relação com a morte da vítima, uma vez que ele já tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio e vinha recebendo ameaças de morte, o que teria sido o motivo para ele assassinar a mulher.