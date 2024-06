As alterações ocorrem em razão da revitalização da Rede Aérea de toda a Linha 1 e Via Permanente do sistema metroviário de Belo Horizonte

Neste fim de semana, os trens do Metrô BH vão circular com intervalos de 20 minutos durante todo o horário de operação. As estações Carlos Prates, na Regional Noroeste, e Calafate, na Região Oeste, estarão funcionando em apenas uma via.





O Metrô BH orienta que os usuários das estações com alteração observem o sentido dos trens antes de embarcar. No local, haverá emissão de avisos sonoros e informativos específicos com as mudanças. Os colaboradores do Metrô também estarão disponíveis para sanar possíveis dúvidas.





As alterações ocorrem em razão da revitalização da Rede Aérea de toda a Linha 1 e Via Permanente do sistema metroviário de Belo Horizonte. O prazo para término da obra da Rede Aérea é março de 2026. Já para o fim da revitalização da Via Permanente é março de 2027.





As bilheterias do metrô funcionam todos os dias das 5h15 às 23h. O valor da passagem é R$ 5,20. Normalmente, nos dias úteis, os trens circulam com intervalos de 7,5 minutos nos horários de pico e 15 minutos nos demais. Os horários de pico da manhã são das 6h às 8h30. A tarde é das 16h30 às 19h.





Já aos sábados, das 6h às 8h30, os intervalos são de 7,5 minutos; e 15 minutos nos outros horários. Em domingos e feriados, o intervalo de circulação é de 15 minutos durante todo o dia.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata