A MRS, empresa brasileira de logística e transporte ferroviário, causou confusão na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, ao começar a construir um muro no entorno da linha férrea que divide os bairros Lindéia e Tirol. Os moradores da região alegam que a obra, que começou no início do ano, está atrapalhando a circulação entre os bairros vizinhos.

Por esse motivo, partes do muro construído foram derrubadas, na última semana. De acordo com Helton Junior, morador do Bairro Lindéia há mais de 20 anos, grande parte dos moradores é contra a construção do muro. “Há alguns meses os funcionários da empresa passaram avisando que seriam cortadas algumas árvores para a construção de um muro de vedação da faixa de domínio da linha férrea e foi aí que começou todo o problema”, relembra.

A reportagem do Estado de Minas percorreu toda extensão da Rua das Petúnias, local mencionado pelo morador. Foi possível observar que em grande parte da via os muros já foram erguidos, mas na manhã desta quinta-feira (13), diversos trabalhadores ainda estavam no local, onde máquinas pesadas dividem o espaço com as pessoas que estavam indo trabalhar ou caminhar.

Helton Junior, morador do Lindéia Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

De acordo com Helton, o motivo da desaprovação por parte dos moradores se deve ao isolamento que o muro provoca, impossibilitando que as pessoas transitarem entre os bairros. A população também avalia que o muro gera mais insegurança por comprometer a visibilidade, além de desaprovar o impacto ambiental, já que mais de 60 árvores, algumas delas de grande porte, foram cortadas para a realização da obra.

Leia também: Moradores denunciam frigorífico por estar despejando sangue em córrego

No local, é possível ver várias árvores cortadas, com apenas as raízes expostas, além de diversos troncos espalhados. “Muitas destas árvores foram plantadas pelos primeiros moradores do bairro. Pessoas que faleceram e já nem estão aqui mais com a gente. Não se trata só da questão ambiental, mas também do valor afetivo que tem para a população local”, ressalta.

Ainda segundo Helton, as obras começaram sem um diálogo com os moradores que, desde então, tentam conversar com a empresa responsável, mas quase nada do que é discutido sai do papel. Até agora, a MRS cumpriu apenas uma exigência da população, o alívio na poeira gerada pelas obras. Para isso, um caminhão pipa passa jogando água na rua todos os dias.

As demandas por um muro misto com partes em tela para aumentar a visibilidade, além da construção de passagem de nível e passarela para pedestres, não foram atendidas pela empresa.

Muros que estão sendo construídos no Lindéia Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Em reunião, a MRS se comprometeu a replantar as árvores na região para compensar as que foram suprimidas. Insatisfeitos com o posicionamento da empresa, alguns moradores derrubaram o muro em diversos trechos.

A empresa brasileira de logística e transporte ferroviário MRS foi procurada pela reportagem do Estado de Minas e, até o momento, não deu rotorrno sobre as alegações dos moradores.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também foi procurada e informou que a área é de jurisdição federal. Portanto, as questões envolvendo alterações e licenciamento ambiental são de responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão foi contatado, mas também não deu retorno.