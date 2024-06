Droga encontrada pela Pm no ponto de venda de drogas em Ipatinga

Numa operação realizada na noite de quarta-feira (12/6), a Polícia Militar desmantelou um ponto de venda de drogas, no Bairro Betânia, em Ipatinga, no Vale do Aço, e prendeu três traficantes, de 20, 25 e 26 anos, além de apreender 129 barras de maconha, que correspondem a mais de 100 quilos da droga.





Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.) da Polícia Militar, os policiais chegaram à casa onde estava a droga e também era feita a sua comercialização, a partir de uma denúncia anônima, há alguns dias.





A partir daí, a casa passou a ser monitorada. Dois dos presos, que tinham ido ao local para pegar uma carga de maconha, estavam em uma motocicleta Honda HRV, clonada.





Dentro da residência, os policiais flagraram uma mulher consumindo maconha, na presença de uma criança de 6 anos.





Além das 129 barras de maconha, foram apreendidos seis tabletes da droga, 10 porções da mesma erva, um papelote de cocaína, balanças de precisão, R$ 753 em dinheiro, uma faca, materiais para embalar entorpecentes, máquina de vácuo, insulfilm, tesoura, celular.

A droga e os três presos foram levados para a Delegacia de Ipatinga.