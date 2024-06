O dia de Santo Antônio, celebrado nesta quinta-feira (13/6), terá predomínio de sol e baixos índices de umidade relativa do ar durante a tarde em Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar disso, o dia amanheceu frio na capital mineira e os termômetros chegaram a registrar 13,2°C na Estação Cercadinho, na região Oeste de BH. A sensação térmica ficou negativa, chegando -0,4°C às 6h.



A previsão para BH e região metropolitana é de céu com poucas nuvens e temperaturas entre 8°C e 30°C. Ainda de acordo com o Inmet, uma massa de ar seco atua sobre grande parte do Brasil e provoca os baixos índices de umidade relativa do ar, apurados em quase todas as regiões de Minas Gerais.

A umidade no estado vai variar entre 20% e 30% nas regiões atingidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível saudável de umidade relativa do ar é entre 50% e 60%.



A massa de ar seco também faz com que o tempo se mantenha estável no estado de Minas Gerais. Nas regiões do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o céu deve variar entre céu claro e parcialmente nublado. Durante a tarde, as máximas nessas regiões podem chegar a 31°C. No Jequitinhonha, o céu deve ficar parcialmente nublado e a temperatura máxima será de 32°C.





Na Serra da Mantiqueira, existe a possibilidade de formação de geada em pontos isolados. Já nas demais regiões do estado o céu permanece claro com névoa seca.

A baixa ocorrência de nuvens durante a noite e a perda de radiação para o espaço fazem com que Junho seja caracterizado pela alta amplitude térmica. Nesse mês é possível identificar manhãs e noites frias e tardes mais quentes.