Celebração do Dia de Santo Antônio, comemorado hoje, se estende até sexta (14/6) com festança no Belvedere

No calendário oficial, hoje (13/6) é dia de orações e festejos para Santo Antônio. Mas a festança para o santo casamenteiro, pelo menos em Belo Horizonte, vai se prolongar até amanhã (14/6), com a comemoração organizada por Denise Magalhães na Verde Que Te Quero Verde, no Belvedere.

Devota do santo, a empresária sempre comemorou a data. Começou quando sua flora funcionava na Rua Maranhão, em Santa Efigênia. Foram mais de seis edições com renda destinada ao Asilo Santo Antônio, em Caxambu. A mudança da loja para Lourdes inviabilizou a continuação da festa, que só no ano passado foi retomada no novo endereço, mais amplo do que o anterior. Este ano, a renda será revertida para o Recanto do Menor.



• DOCES E SALGADOS



A estrutura física da Verde é uma beleza, a festa em meio a tantas flores é um charme. Mas de nada valeriam a solidariedade de quem colabora, a delicadeza da decoração, a animação da quadrilha Feijão Queimado, se não fossem as delícias da época. Na parte da frente da loja, serão montadas barraquinhas de mestres da culinária de excelência de Belo Horizonte: Cantídio Lanna, Buffet Rullus e Buffet Vó Jovina. Nos fundos da Verde, em um dos espaços mais charmosos da cidade, ficará o ponto para doces de Mariana Laender. A festa de Santo Antônio conta com patrocínio e apoio do Mater Dei, Marias Bonitas de Lourdes, Elevé, Somatos, BH Supermercados e Tom sobre Tom, para citar alguns. A noite será animada também pelo DJ Válber.

• LUTERO



“Variações Goldberg”, uma das principais obras de Johann Sebastian Bach, e suas cantatas estão no programa do concerto que o pianista argentino Alberto Heller fará em 19 de junho, às 20h, na Igreja Luterana da Paz (Rua Dona Salvadora, 37, Serra). A Igreja Luterana está comemorando 200 anos de presença no Brasil. Na capital mineira, serão dois concertos dedicados a Bach, que trabalhou como músico luterano. O próximo será com o organista da Catedral de Montreal, Louis Salvador, que estará em Belo Horizonte no final do ano.

• XENHENHEM



O trio Baile Perfumado – Gabi Dominguez (voz), Grazianni Riccio (sanfona) e Victor Latinivoz (voz e percussão) – e a DJ Marina Bonita são atrações de sábado (15/6), no Madame Geneva, no Luxemburgo, com clássicos da música regional e sucessos do pop internacional “trajados” de xaxado, xote e baião. A pista abre às 19h.

Cristiano Xavier lança seu segundo livro, "Treelogia", no próximo sábado (16), na Livraria da Rua Acervo pessoal

• “TREELOGIA”



O fotógrafo Cristiano Xavier marcou para sábado (15/6), na Livraria da Rua, na Savassi, manhã de autógrafos que marca o lançamento do livro “Treelogia” (Vento Leste Editora, 220 páginas). A obra é dividida em "Gênese" (onde as árvores são retratadas em detalhes), "O dia" (manifesto da união indissolúvel entre a luz e a existência) e “A noite” (o autor mostra as árvores e os segredos do universo). Os registros foram feitos no sertão de Minas Gerais, Arábia Saudita, Argentina, Bolívia, Brasil (Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pará), Butão, Canadá, Chile, China, Cuba, Estados Unidos, França, Ilha da Madeira, Indonésia, Irã, Islândia, Itália, Mongólia, Namíbia, Nepal, Noruega, Panamá, Peru, Tanzânia e Ilha de Socotra (Iêmen).

Mineiro de Belo Horizonte, Cristiano Xavier é fotógrafo desde 1998 e ganhador de diversos prêmios internacionais – entre eles, o primeiro lugar no concurso mundial International Landscape Photographer of the Year 2017. Com 25 anos de carreira, o profissional morou durante alguns anos nos Estados Unidos. Transitou em diversas áreas da arte de fotografar, trazendo a natureza em sua essência.