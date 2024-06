Quem nunca ouviu da avó, tia ou amiga uma simpatia para fazer com Santo Antônio para arrumar namorado? Mas por que Santo Antônio ficou conhecido como santo casamenteiro? Segundo o site da editora Cléofas, o então padre ajudava moças humildes a conseguir dote e enxoval para o casamento.



Reza a lenda que havia uma moça cuja família não podia pagar o dote. Desesperada, a jovem ajoelhou aos pés da imagem de Santo Antônio e pediu ajuda, com fé. Milagrosamente, o santo lhe entregou um bilhete e disse para procurar determinado comerciante.



O bilhete dizia para o comerciante dar à moça o peso do papel em moedas de prata. Foram necessários 400 escudos da prata para equilibrar a balança. O comerciante se lembrou de que havia prometido 400 escudos de prata ao santo, mas não cumpriu a promessa. A moça se casou e Santo Antônio virou o “santo casamenteiro”.



Outra história: moça muito bonita, que havia perdido as esperanças de arranjar marido, apegou-se a Santo Antônio. Todos os dias, colocava flores para a imagem do santo, pedindo que lhe trouxesse o companheiro. Passaram-se anos, e nada. Com raiva, ela atirou o santo pela janela. Passava um jovem, que foi atingido pela imagem. O rapaz foi entregar a imagem à jovem, que se apaixonou por ele e atribuiu sua chegada à fé por Santo Antônio.



A fama pegou, com ela surgiram várias simpatias. Como a de comprar uma pequena imagem, tirar o Menino Jesus do colo do santo e só devolvê-lo quando conseguir encontrar o amor. Ou também virar Santo Antônio de cabeça para baixo.

Veja também: Portugal cultiva a tradição dos tronos de Santo Antônio



Tinha uma tia que rezava para Santo Antônio. Benzia a sobrinhada toda, pedindo para ele trazer um marido para cada uma. Certa vez, ela me disse que Santo Antônio a atendia porque mandava nele. Esta tia nos deixou em fevereiro. Fiquei pensando nela chegando no céu e Santo Antônio lá, de braços cruzados, esperando para bater um papo e esclarecer essa história de quem manda em quem.



Voltando às simpatias, citei duas, mas tem muito mais. Veja a seguir:



1. Copo de água: Essa é a simpatia clássica, mais conhecida. Pegue uma imagem pequena de Santo Antônio e mergulhe em um copo de vidro com água ou cachaça. Depois, faça o pedido. O santinho deve ficar imerso no líquido até o pedido ser realizado.



2. Fita vermelha: Coloque uma fita vermelha no sutiã durante sete dias. Após esse período, coloque a fita em um envelope, lacre e o deposite no altar para o santo. Peça que seu desejo se realize e acenda uma vela de sete dias.



3. Sete rosas: No altar para Santo Antônio, coloque sete rosas vermelhas. As flores devem ficar no altar até murcharem. Quando isso acontecer, leve-as para a igreja.



4. Vela rosa: Coloque no pires uma vela rosa de qualquer tamanho. Besunte a vela com mel e canela, acenda-a fazendo os pedidos de amor para o santo.



5. Para saber o nome da pessoa amada: Na noite de 13 de junho, vá a uma festa junina e encha a boca com água. Permaneça assim, dê voltas ao redor da fogueira. O primeiro nome que ouvir é o de quem vai se casar com você.



6. Vela branca e morango: Acenda uma vela branca perto de sua cama junto da imagem de Santo Antônio e de um morango. Peça para sonhar com o nome ou o rosto do futuro marido. Coma o morango e vá dormir. Em breve, você vai sonhar com o seu futuro marido. Cuidado para a vela não ficar perto de algo que possa pegar fogo.



7. Cera de vela: Acenda uma vela branca e faça seu pedido. Quando acabar a oração, incline a vela com os olhos fechados e deixe a cera pingar em um prato branco novo com água filtrada. Os pingos vão formar a inicial de seu futuro marido. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)