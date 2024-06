Com cuidados especiais, as roupas de lã podem durar anos

Há pessoas que são muito cuidadosas com as roupas. Geralmente, pessoas mais velhas, que aprenderam com as mães esses cuidados. Conheço algumas que têm peças adquiridas há 30, 40 anos, e parecem saídas da loja.



No inverno passado, quando via tricôs belíssimos e impecáveis, daqueles que não existem mais, não me contive e comecei o interrogatório. Como eu sou meio intrometida, bastante curiosa e tenho intimidade, comecei perguntando onde foi comprada aquela blusa tão linda.



Uma dessas amigas é Denise Guerra, conhecida por guardar as boas roupas que adquiriu ao longo da vida. As casuais, de usar no dia a dia, não, mas camisas de seda pura, ternos de gabardine, vestidos de festa. Enfim, o que é bom ela guarda. Fico só pensando no tamanho do seu closet. Como mora sozinha, devem ser quartos de vestir.



Denise me respondeu, com a maior naturalidade, que aquela peça havia sido comprada em uma de suas viagens à Europa, há mais de 20 anos. Ela mesma a lavava à mão, não torcia, deixava secar à sombra, na horizontal. Tudo com muito cuidado, sempre respeitando as indicações da etiqueta, que são linguagem universal.



E eu, arrasada com minhas blusas de lã foscas e com bolinhas... Coloco todas na máquina de lavar e meto bronca. Só separo as pretas das brancas e das coloridas. As que podem soltar pelos, coloco em saquinhos. Está aí o máximo do meu cuidado, que, pelo visto, é nenhum. A prova está no resultado: anos-luz de diferença. E o pior é que para desgaste da roupa não tem retorno.

Passei a observar a etiqueta das minhas roupas. O baldinho com água indica que podemos lavar na máquina. Se traz número dentro, é a temperatura máxima da água que o tecido ou o tingimento aceitam. Se tem mãozinha dentro, babau, nada de máquina, é preciso lavar à mão. Se tiver um X riscado, quer dizer que a peça não pode ver água, só lavagem a seco. Sugiro que nem comprem esta roupa, porque vai dar muita dor de cabeça.



O triângulo representa uso de alvejante. O quadrado faz referência à forma de secagem. Com círculo dentro e um ponto, pode usar a secadora com temperatura mínima; com dois pontos, temperatura máxima. Se tiver X, não pode usar secadora. Se o quadrado tiver abinha em cima, parecendo envelope, pode secar dependurada; se tiver três traços na vertical, pode pendurar, mas não pode torcer; e se tiver um traço na horizontal, a roupa deve secar na horizontal.



O desenho do ferro significa que a peça pode ser passada – o número de pontos representa a temperatura. O círculo faz referência à lavagem a seco. Se tiver letras dentro, remete a quais produtos podem ser usados, e a lavanderia vai entender.



Tenho observado que as fábricas estão colocando etiqueta de lavar à mão em todas as peças, até na blusa de malha normal. Isso está me cheirando a manobra para elas se isentarem de reclamações por causa de problemas pós-lavagem.



Outra que é ótima para dar dicas de limpeza é a cabeleireira Laura Nunes, do LG Studio. Certa vez, estava lá, pintando meu cabelo, e pingou um pouco de tinta no terno branco dela. Fiquei chateadíssima, mas Laura nem se preocupou. Disse que o sabonete Lux branco tira tudo. E provou ali, na hora. É igual mágica.



Ela deu a receita: dois sabonetes Lux em um litro de água. Pique os sabonetes, ponha na água, leve ao fogo até derreter e misture. Deixe esfriar e pronto. É uma boa solução. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)