Dicas de como remover manchas de tecido servem pra todo mundo, mas principalmente para a moçada que mora sozinha. Pode ser de roupa, toalha de mesa, jogo americano, roupa de cama. É para guardar e consultar sempre que precisar.



Aprender a tirar mancha de óleo da roupa pode ser uma salvação. São as mais difíceis de eliminar, e a coloração delas muda. Confira as dicas:

• Talco – O pó ajuda na absorção do líquido e evita a descoloração dos tecidos. Aplique o talco generosamente em cima da mancha. Pressione o excesso do pó na mancha e ao redor dela, com atenção para cobrir toda a superfície manchada. Deixe agir por 20 a 30 minutos. Se a mancha for grande, retire o talco úmido do óleo e aplique outra camada, esperando o tempo de costume. Lave a peça normalmente.



• Água quente e detergente – Enquanto a água quente dissolve a mancha semi-sólida, o detergente ajuda na remoção da gordura.

Mergulhe a roupa na água mais quente que a peça tolerar. Esfregue detergente na área da mancha. Se a mancha já estiver seca, repita o processo quantas vezes for necessário. Lave a peça normalmente.



• Vinagre – O vinagre possui propriedades adstringentes, que ajudam a dissolver e remover manchas de óleo. Além disso, o material ajuda a tirar o cheiro ruim derivado do óleo. Para tirar mancha de óleo da roupa colorida, faça uma mistura das mesmas partes de água quente e vinagre branco.

Aplique o líquido na mancha e esfregue bem. Se a mancha não sair, adicione mais vinagre e continue esfregando. Em roupas brancas ou claras, o uso de água quente não é necessário, mas pode ser feito. Deixe a peça secar ao ar livre, na sombra.



• Limão – O limão ajuda a clarear as manchas de óleo das roupas naturalmente. Corte uma ou duas rodelas de limão.

Esfregue a fruta na área da mancha e, se necessário, use a casca para criar atrito e auxiliar na sua remoção. Deixe a roupa secar naturalmente e repita o processo se ainda houver descoloração. Lave a peça normalmente.



• Bicarbonato de sódio – Assim como o talco, o bicarbonato auxilia na absorção do óleo e na remoção da mancha. Remova o excesso de óleo com um papel toalha ou um pedaço de pano. Salpique bicarbonato de sódio sobre a mancha.

Deixe descansar por 24 horas e depois retire o bicarbonato. Molhe a mancha com uma mistura de partes iguais de vinagre branco e água. Esfregue a área com sabão e enxágue. Repita o processo se necessário.



Já para tirar manchas de canetinha hidrocor, coloque um pouco de álcool em um algodão e passe sobre a mancha de caneta. Dessa forma, além de não danificar o tecido, o álcool eliminará todo o vestígio deixado pela tinta.



Outra solução é o vinagre branco. Ponha um pano limpo embaixo da mancha e adicione o vinagre branco em cima da tinta. Com um segundo pano, passe levemente sobre a mancha para absorver o excesso de líquido e removê-la. Depois, lave a peça normalmente.



Se a mancha for grande e estiver seca, você terá um pouco mais de dificuldade para retirá-la totalmente da roupa, uma vez que a tinta se fixou no tecido.

Nesse caso, há dois jeitos de lidar com o problema: detergente branco – também com um pano limpo embaixo da mancha, pegue um algodão com detergente branco e passe sobre a área manchada para remover o excesso da tinta. Depois, aplique mais detergente sobre o local e deixe agir por uma hora. Pegue o algodão e esfregue sobre a mancha e lave normalmente. Repita o processo se necessário. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)