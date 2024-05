Toda mulher ama sapatos. Segundo os homens, somos verdadeiras centopeias. Podem nos chamar do que quiserem, temos prazer em calçar bem porque sabemos que 90% da elegância está ali, nos pés.



Não sei quantas mulheres são como eu: ou tenho o pé pesado ou não sei andar direito, pareço um trator, pois sempre estrago a ponta dos meus sapatos. Tinha um primo muito querido, bem mais velho do que eu, Simão, que gostava muito de mim e vivia me colocando apelidos. Um deles era “Macadame”. Passo por cima das coisas sem ver e os sapatos sofrem com isso.



No fim de semana, estava procurando por alguns modelos – estou precisando de uma renovada – e vi, no Instagram da Equipage, dicas ótimas para manter os pisantes novos. Achei interessante, acabei pesquisando mais e decidi colocar algumas dicas aqui para ajudar leitores que sejam como eu.



Em primeiro lugar, não empilhe sapatos e botas. O ideal é guardá-los em caixas. Se as caixas não couberem na sapateira, deixe-os de pé, um ao lado do outro. Se for guardar em caixa, faça alguns furos nela. Depois de usar o calçado, deixe-o tomar ar de um dia para o outro.



Faça limpeza sistematicamente, mas use produtos específicos para couro, nobuck, tecidos, etc. Cuidado com os produtos de limpeza, pois eles podem danificar a peça. Use sempre esponja macia ou pano de algodão para limpar o couro. Se ele estiver molhado, seque-o bem ou coloque jornal dentro, para absorver a umidade.



Confira se o material aceita limpeza com água antes de molhá-lo. Nobuck, por exemplo, pode estragar se molhar. Em camurça e tecido, use escova de cerdas macias. Calçados em lona e PVC são mais resistentes e podem ser limpos com produtos específicos para eles.



A parte interna de todos os modelos pode ser limpa com lenço umedecido ou pano úmido com água e sabão neutro. Após limpos, os calçados devem secar ou arejar à sombra, em local bem ventilado. Use escova para limpar bem a sola, principalmente se ela for tratorada.

Ao limpar couro branco, utilize borracha escolar para “apagar” manchas. Pasta dental ajuda a clarear o solado de calçados brancos. Aplique pequena quantidade do produto numa escova de dentes e esfregue o solado. A pasta deve ser branca, sem corantes. Pó dental também serve.



Com as botas é a mesma coisa. Tente guardá-las na caixa se tiver espaço para isso. Ah, mantenha o enchimento para não perderem a forma.



Engraxe sapatos de couro após estarem completamente limpos. A função da graxa não é só fazer brilhar, mas hidratar o couro e evitar que ele resseque. Não guarde sapatos em local úmido como banheiro, por exemplo.



Outra orientação dos especialistas: não use o mesmo par dois dias seguidos. A transpiração do corpo deixa os sapatos úmidos, o que causa mau cheiro. Ao revezar pares, damos a eles a ventilação necessária para evitar a proliferação de fungos e bactérias.



Se o sapato tiver mancha fresca de gordura, aplique talco ou amido (maizena) na área afetada. Essas substâncias absorverão a oleosidade e, após quatro ou cinco horas, você poderá retirar o excesso usando escova. Para tons de café, o melhor é aplicar borra de café em vez de amido ou talco. O processo é o mesmo.



O vinagre ajuda a acabar com odores desagradáveis dentro do calçado. Umedeça uma bola de algodão com vinagre de 6% ou 9%, use-a para esfregar o sapato por dentro. Depois disso, é só deixar as peças ao ar livre.



Sapatos fechados ou feitos de borracha e plástico, como sapatilhas, não permitem ventilação, facilitando a produção de suor e, consequentemente, mau cheiro. Para resolver o problema, use talco nos pés ou diretamente nos sapatos; coloque saquinhos de bicarbonato de sódio dentro do calçado e limpe bem antes de usá-lo; coloque cascas de laranja, limão ou tangerina bem sequinhas dentro dos sapatos de noite e retire no dia seguinte.



Outra dica: congele os sapatos, pois o frio do congelador elimina bactérias e fungos que causam mau cheiro. Coloque o calçado em sacos plásticos selados no congelador por uma noite, mas confira primeiro o material do qual ele é feito. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)