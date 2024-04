Preconceito do homem em relação a cuidados com a beleza tem se reduzido no Brasil

Os homens estão, cada vez mais, buscando tratamentos estéticos. O primeiro boom dessa procura ocorreu na segunda metade dos anos 1990, quando surgiram os metrossexuais. O termo foi citado pela primeira vez em 1994 pelo jornalista britânico Mark Simpson para se referir a homens urbanos excessivamente preocupados com a aparência, que gastavam muito em cosméticos, acessórios e roupas.



A origem foi a junção das palavras metropolitano e sexual. Só em 2002 o termo se popularizou. Quem viveu naquela época se lembra da grande polêmica criada em torno do termo, que “tachou” como homossexuais todos os metrossexuais. Com o passar do tempo, ficou mais que provado que uma coisa nada tinha a ver com a outra.



Simplesmente os homens resolveram se cuidar, com todo o direito. Vaidosos, ficaram mais bonitos, estilosos, bem-tratados. E por que não? Se havia ou não gays entre eles, qual o problema?



Com a evolução dos tempos, a modernização da sociedade e as mudanças culturais, as pessoas LGBTQIA+ se assumiram e novo boom ocorreu, aumentando novamente a procura por estética por parte dos homens. Eles buscam não apenas tratamentos, como também cirurgias plásticas.



O mercado da vaidade não para de lançar revolucionários tratamentos. E os homens não perdem tempo: se informam e buscam por eles. Registrou-se agora mais um grande crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas, mais de 30% dos pacientes de clínicas de estética no Brasil são homens.



As mulheres representam 85,7% no total de procedimentos estéticos realizados, mas a procura por parte dos homens teve aumento de 18% entre 2021 e 2022.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, os procedimentos mais buscados pelo público masculino estão associados à idade.

André Alves, CEO da Royal Face, explica que o homem procura sutileza e naturalidade em sua busca por melhoria na aparência e autoestima, o que não se limita a faixa etária ou perfil.



Nos últimos três anos, o atendimento ao público masculino cresceu 15% nas clínicas da rede Royal. De acordo com Alves, os cinco tratamentos mais procurados por homens são:



Botox: Para a redução de rugas e linhas de expressão.



Preenchimento de malar, mento e mandíbula: Promove a melhora na divisão entre o rosto e o pescoço, redefinindo o contorno facial, além de prevenir a queda precoce do terço médio da face. Ajuda na diminuição da flacidez da papada, criando o aspecto de lifting facial.



Bioestimulador em face: Auxilia o corpo a produzir colágeno.



Enzima capilar: Aplicação de uma série de injeções subcutâneas no couro cabeludo contendo solução com nutrientes, vitaminas, minerais e outros compostos ativos para fortalecer o cabelo, estimular o crescimento e prevenir a queda dos fios.



Enzima para gordura localizada: Indicada para homens e mulheres que desejam eliminar a gordura em diversas regiões, como abdômen, flancos, braços, costas, parte interna das coxas, culote e “bananinha”, aquela área que fica abaixo do bumbum. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)