Primeiro encontro pode ser também a oportunidade de causar uma impressão duradoura e construir uma conexão genuína com o parceiro ou a parceira

Às vésperas do Dia dos Namorados, as pessoas já começam a ficar agitadas com a data. Quem tem namorado (a) está de cabeça quente pensando em qual presente vai dar, como e onde comemorar a data. Quem não tem, fica na expectativa de ter um parceiro (a) até o dia ou achar um local bacana que promova noite para solteiros. Quem sabe nesse dia rola alguém especial.



Afinal, no mundo caótico dos encontros modernos, encontrar o amor pode parecer uma tarefa árdua. Mas a questão é o primeiro encontro, que geralmente ocorre muita coisa errada, desde silêncios constrangedores a atitudes embaraçosas etc. São muitas armadilhas potenciais. Mas não tema, a coach de relacionamentos Katie Flowers vai apontar os sete erros fatais que podem sabotar o primeiro encontro.



Não tem como negar que as pessoas ficam ansiosas quando marcam o primeiro encontro, tem a emoção, os nervos ficam à flor da pele. As mulheres se produzem, compram roupa nova, vão ao salão. E este encontro pode gerar infinitas possibilidades. “Mas, meus caros, sejamos honestos, todos nós já tropeçamos no caminho para o romance", diz Katie Flowers.



Com anos de experiência orientando pessoas pelos altos e baixos dos encontros, Flowers já viu de tudo. Desde mensagens excessivamente entusiasmadas até vestir-se inadequadamente, ela testemunhou os passos em falso comuns que podem transformar um encontro promissor em um desastre.



Segundo a coach, os primeiros encontros podem ser assustadores, mas também apresentam uma oportunidade de causar uma impressão duradoura. Ao entender e evitar erros comuns, as pessoas podem aumentar suas chances de construir uma conexão genuína com o potencial parceiro.



Para falar dos sete erros ela deu títulos ao estilo de cada erro:



1. O falador excessivo: calma, rapazes. A conversa é uma via de mão dupla, deixe seu par participar.



2. Sr. Obcecado pelo telefone: dê toda a sua atenção à pessoa que está à sua frente, largue o celular e deixe o Instagram para depois.



3. O negativo: Mantenha a positividade. Ninguém quer um encontro com alguém pessimista.



4. Falta de cavalheirismo: Mostre um pouco de charme à moda antiga, abra portas, puxe cadeiras e nada de dividir a conta.



5. Tocar demais: Respeite os limites, a química física nunca deve ofuscar o consentimento.



6. Falar sobre o ex: Guarde a sessão de terapia para depois. Concentre-se no aqui e agora.



7. Ignorar os sinais de alerta: Confie nos seus instintos, se algo parecer errado, não ignore.



Katie Flowers destaca que o objetivo de um primeiro encontro é estabelecer uma base para uma conexão significativa e futuras interações. Ao estar atento aos erros comuns e focar em um envolvimento genuíno, as pessoas podem criar uma experiência positiva e memorável para si e para seu par.



Navegar pelas complexidades de um primeiro encontro pode ser uma tarefa assustadora. No entanto, ao reconhecer e evitar esses erros comuns, os indivíduos podem melhorar significativamente suas chances de uma conexão bem-sucedida e significativa. “Com essa sabedoria, senhores, vocês certamente vão encantar seu próximo encontro! Até a próxima, feliz namoro a todos! ”, declara Katie Flowers. (Isabela Teixeira da Costa/ Interina)