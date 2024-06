É muito bom ver a força do jornal e a parceria e a interação com os leitores, e como a fala das pessoas, agora, mesmo que isoladas, por causa da internet, ganha força, alcança repercussão dá resultado.



Escrevi aqui, no último dia 27 de maio, sobre o oportunismo de serviços oferecidos para atendimento em todas as áreas que se referem aos serviços funerários. E fiz uma reclamação clara, sobre a coroa de flores que compramos no site Laços para Sempre. Escolhemos a coroa de acordo com a foto, com flores nobres, e foi entregue uma coroa com crisântemos e três orquídeas.



Assim que a amiga que efetuou a compra chegou, enviou um WhatsApp fazendo a reclamação, e recebeu um pedido de desculpas e ficou por isso mesmo. Quando o artigo foi veiculado no jornal, o leitor Alexandre José Gontijo Fonseca, que não conheço e de quem nunca ouvi falar, registrou o fato no site Reclame Aqui, com foto da coluna.



Logo após este fato, alguém da empresa citada entrou em contato com a amiga compradora, pediu desculpas, disse que a empresa é de São Paulo e que não tem ingerência sobre a representante, ou quem atende os pedidos em Belo Horizonte. E, portanto, faria o estorno do dinheiro, como de fato fez. E insistiu para que a reclamação registrada no Reclame Aqui fosse retirada, ou que fosse publicada a notícia de que eles se desculparam e devolveram o valor.



Tudo bem, tudo certo. Mas será mesmo? Fico aqui com uma pulga atrás da orelha. Por que eles não informam, no ato da compra, que as flores podem vir diferentes? Que eles não podem garantir que a coroa seja a mesma da foto? Ficaria mais correto, e o fornecedor local colocaria flores nobres como o modelo escolhido.

Tudo bem, fácil de entender e de aceitar. Mas eles não falam nada e a coroa vem com flores comuns, bem mais baratas do que as escolhidas. No caso em questão, foi pior, porque deixamos claro, no ato da compra, que não queríamos crisântemos. Mas essa informação foi ignorada.



Outro questionamento: será que esse pedido de desculpas do chefe e a devolução do valor teriam ocorrido se o fato não tivesse tomado essas proporções? Prefiro acreditar que sim. Sou otimista e ainda acredito nas pessoas de boa fé. Fica aqui o muito obrigada da coluna ao leitor tão pró ativo. E fica o agradecimento ao gestor da empresa Laços para Sempre, que fez questão de resolver o problema. Espero que atue assim junto ao seu fornecedor, para que fatos como esse não se repitam.



E para nós, cidadãos comuns, fica a mensagem de que é importante, sim, colocar a boca no trombone. Em tempo de comunicação forte, todos os canais disponíveis devem ser usados para se fazer ouvir, porque dá resultado. Não podemos ter mais aquele pensamento de que não adianta falar, ninguém vai ouvir. Vai, sim, e não vai ficar parado. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)