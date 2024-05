Acredito que os joelhos estão entre as articulações do nosso organismo que mais sofrem. Responsável pela sustentação do corpo e absorção dos impactos, o joelho é muito demandado durante a movimentação. Aguenta nosso sobrepeso e a prática errada de exercícios físicos. Por isso, é muito suscetível a lesões, que não afetam somente os atletas, como muitos acreditam.



Para quem não sabe, eu era obesa, hoje não sou mais porque fiz cirurgia bariátrica há sete anos. Uma das consequências de anos de sobrepeso foi o princípio de artrose nos dois joelhos, e olha que eu era jovem!. Não tem cura, mas estabilizou depois que emagreci.



O ortopedista Marcos Cortelazo, especialista em joelho, explica que as lesões ou artrose, na maioria dos casos, ocorrem por trauma e sobrecarga excessiva gerados por obesidade, prática exagerada ou descuido nas atividades físicas. A seguir, ele dá algumas dicas para mantermos os joelhos saudáveis ao longo de toda a vida:



• Peso – Evitar o sobrepeso é fundamental para garantir joelhos saudáveis, pois o acúmulo de gordura corporal gera sobrecarga sobre as articulações, com trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, levando à degeneração. O sobrepeso e a obesidade inflamam o corpo, aumentando a propensão para artrite e artrose. Com a obesidade, há maior risco de condromalácia patelar, lesão da cartilagem e lesão meniscal degenerativa.



• Alimentação – De acordo com o doutor Marcos, alimentação desbalanceada gera ganho de peso, com sobrecarga articular. Devem ser evitados a ingestão de alimentos com potencial inflamatório e o baixo consumo de proteínas com diminuição de massa muscular, o que reduz a proteção das articulações. É importante evitar o uso exagerado de açúcar, sal e gordura. Reduza o consumo de leite e adoçantes, que são inflamatórios. Consuma mais proteínas, pois elas são a base da construção do tecido muscular.

Leia também: Especialista explica por que os joelhos estalam



• Bebidas alcoólicas – A ingestão exagerada de bebidas alcoólicas é fator de risco para o surgimento de dores articulares, porque pode causar elevação nos níveis de ácido úrico no sangue, o que leva à inflamação das articulações.



• Salto alto – Durante o uso de sapatos com salto alto, o joelho é colocado em posição desconfortável que exige flexão contínua, levando ao desgaste da cartilagem patelar e, consequentemente, à condromalácia, ou seja, o amolecimento da cartilagem da rótula ou patela. O melhor é adotar sapatos que não excedam a margem de 2,5cm a 5cm de altura.



• Exercícios – A prática regular de atividade física figura entre os hábitos mais benéficos para a saúde do joelho. Mas é importante procurar um profissional capacitado para orientar como realizar os exercícios físicos corretamente.



• Dores – Dores que ocorrem durante ou após uma atividade e desaparecem espontaneamente podem ser consideradas pós-esforço e, provavelmente, não são graves. No entanto, dores que vêm durante a atividade e impedem sua realização, assim como aquelas que surgem após e não regridem espontaneamente, são sinal de algo preocupante. Nesses casos, é fundamental buscar o especialista e fazer uma avaliação. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)