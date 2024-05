A acne é uma questão que afeta a pele e a autoestima de diversas pessoas. Que jovens têm muita acne todo mundo sabe, principalmente na puberdade. Alguns, infelizmente, sofrem com o problema de forma mais grave, com a acne ocupando toda a face, costas e parte dos braços.



Graças ao avanço da medicina e da indústria farmacêutica, inventaram o roacutan, que resolve o problema. O remédio é forte e precisa de acompanhamento rigoroso, porque pode afetar tanto o fígado quanto os rins. Mas com os cuidados necessários dá tudo certo.



Agora, o que não dá para entender é espinha nascendo na gente quando já estamos pra lá de maduros. E o que nos surpreende e nos leva a achar que estamos virando ETs afeta cerca de 56% da população, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia.



Acne é o excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, causando a obstrução dos poros e aumentando a proliferação de bactérias no local, resultando nos temidos cravos, que, caso se inflamem, viram espinhas.



Mas de onde vem essa oleosidade? Quais são as causas? Existem tratamentos ou formas de prevenção do problema?



Segundo a dermatologista Camilla Oliari, na idade adulta, as oscilações de hormônios são menos comuns do que no período da adolescência, porém ainda podem acontecer. Um exemplo disso é o período de ovulação e ciclo menstrual das mulheres, em que o aparecimento de espinhas é frequente.

Alimentação com alto índice glicêmico ou rica em gordura saturada também contribui para o surgimento da acne nessa faixa etária.



“Outros fatores que precisamos levar em consideração são o uso de produtos inadequados para a pele, o estresse, que causa aumento dos níveis do cortisol, a predisposição genética e até mesmo a poluição e o ambiente”, afirma a médica.



Por mais difíceis ou longos que possam parecer os tratamentos, nem sempre eles envolvem medidas radicais com medicações ou procedimentos.



O ideal é se consultar com um dermatologista de confiança para garantir uma rotina individual e eficaz de skincare em que produtos especializados para esta condição estejam inclusos. Ativos como o ácido salicílico, por exemplo, são um poderoso aliado no combate à oleosidade, já que possuem propriedades esfoliantes e seborreguladoras com ação calmante, que promovem a renovação cutânea.



Mesmo dependendo de diversos fatores, existem alguns hábitos fundamentais para ajudar a pele a se tornar mais saudável e menos suscetível ao surgimento de espinhas e cravos.



Um deles é aumentar a ingestão de água e adotar dieta rica em betacarotenos, vitamina E, polifenóis e ômega-3. Evitar alimentos inflamatórios, como açúcar e carboidratos processados, são passos essenciais para encontrar o equilíbrio, além de praticar atividades físicas e manter o controle de peso.



Para as mulheres, realizar avaliações hormonais e ginecológicas regulares complementa as medidas para a saúde da pele.



Por fim, a rotina de cuidados de skincare focada no controle da oleosidade é imprescindível. Investir em bons produtos de limpeza facial, como cleansing oils e géis de limpeza, são boas opções para desobstruir os poros e garantir pele seca por mais tempo. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)