Doença silenciosa, a gente não presta atenção na anemia. Depois de minha cirurgia bariátrica, tenho de fazer exames de sangue frequentemente para saber a quantas ando, porque o organismo absorve menos nutrientes dos alimentos. Diariamente, tomo suplementos vitamínicos, mas meus índices ficam bem limítrofes na questão da anemia.



Uma amiga que fez a bariátrica logo no início, na época da implantação do anel, acabou ficando com anemia crônica e teve de retirá-lo, anos mais tarde.



Milhões de pessoas são afetadas pela doença, que causa cansaço e fraqueza, entre outros sintomas debilitantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 30% da população global é anêmica, principalmente crianças de até 2 anos e mulheres adultas. Ela também pode acometer adolescentes, homens e idosos.



No Brasil, o Ministério da Saúde aponta que cerca de 20% das crianças abaixo de 5 anos apresentam a doença, assim como cerca de 29% das mulheres adultas. Estima-se que metade da população do país tenha carência de ferro, sobretudo em grupos com menor renda.



Já tive de tomar ferro na veia para melhorar os níveis de ferritina no sangue. A baixa de ferritina enfraquece as unhas, faz aumentar a queda de cabelo e muita coisa mais. Entender as causas da doença e os tratamentos disponíveis é muito importante.



“A anemia ocorre quando o corpo não possui glóbulos vermelhos saudáveis em número suficiente para transportar oxigênio adequado para os tecidos. São várias as causas do problema: deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12 e perda de sangue devido a hemorragias crônicas, além de doenças crônicas que interferem na produção de glóbulos vermelhos”, explica Carlos Alberto Reyes Medina, diretor da Carnot Laboratórios e pediatra especialista em nutrição.

O tratamento depende da causa e da gravidade dos sintomas. As opções podem incluir suplementos de ferro, vitamina B12, transfusão de sangue em casos graves, alterações da dieta para aumentar a ingestão de alimentos ricos em ferro e medicamentos específicos para certas formas da doença, como a anemia falciforme.



É importante ressaltar a relevância dos suplementos de ferro no tratamento da anemia. “Suplementos de ferro ajudam a repor os níveis sanguíneos deste elemento essencial, auxiliando na produção de glóbulos vermelhos saudáveis e, consequentemente, melhorando os sintomas associados à anemia, como fadiga e fraqueza”, ressalta o doutor Medina.



“É crucial seguir as orientações médicas quanto à dosagem e duração do tratamento, pois o excesso de ferro pode ser prejudicial à saúde”, adverte. “Assim, a combinação de suplementos de ferro com outras formas de tratamento adequadas à causa específica da anemia pode ser fundamental para o sucesso do manejo dessa condição.”



Portanto, identificar a causa da anemia e adotar o tratamento adequado é essencial para melhorar a qualidade de vida do paciente. Também é fundamental consultar o médico para diagnóstico e orientação individualizada. (Isabela Teixeira da Costa/Interina)