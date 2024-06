"Amor perfeito", novela exibida no ano passado na faixa das 18h, na Globo, deixou saudades nos atores do folhetim de Duca Rachid. Por isso, parte do elenco fez questão de ir ao Cine Theatro Brasil Vallourec prestigiar Zezé Polessa, colega deles na telinha, no monólogo "Nara", que fez duas sessões em Belo Horizonte. "Você tem a delicadeza da Nara", comentou alguém ao elogiar Zezé, que respondeu, com humor: "Roubei dela".

A atriz ficou encantada com a enteada de Glicério do Rosário, Marina, que, segundo ela, lembra Monah, neta de Nara. A garota, inclusive, emocionou Zezé ao ler trecho do texto de Miguel Falabella, no qual ele contava a amizade estreita de Nara Leão com Marieta Severo. O vídeo pode ser visto no Instagram de Zezé Polessa. A noite foi prestigiada ainda pelo cineasta Helvécio Ratton e Simone, Ronaldo Fraga e os atores Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Teuda Bara e Antônio Edson, do Grupo Galpão.



• FESTA PARA O REI



Será nesta terça (11/6), para convidados do Consulado Britânico, a edição do 2024 King’s Birthday Party, evento que celebra o aniversário do Rei Charles III. A comemoração em Belo Horizonte ocorrerá no restaurante Seu Bias, que vai servir coquetel com seus pratos famosos em versão finger food, como a focaccia com rabada, a croqueta de brisket angus e a tortilla de porco. Pratos que fazem parte do elogiado cardápio de cozinha mineira contemporânea do chef Mário Portella. A data também será lembrada em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, cidades brasileiras com postos do governo britânico.



• ESTREIA NA TELONA



Com 12 anos de trajetória no teatro mineiro, a atriz Bramma Bremmer se prepara para estrear como protagonista em longa-metragem. "Tudo o que você podia ser" chega às salas de cinema de todo o Brasil em 20 de junho. Tem direção do cineasta Ricardo Alves Jr. e distribuição da Vitrine Filmes, além de Aisha Brunno, Igui Leal e Will Soares ao lado de Bramma nos papéis principais. O filme venceu prêmios importantes no Festival Internacional de Cinema do Rio e no Mix Brasil, em São Paulo, abordando temas sensíveis para a comunidade LGBTQIA+, com novas narrativas sobre as vidas de pessoas trans e sobre o HIV.

Bramma, coordenadora de comunicação do centro cultural Galpão Cine Horto, se prepara para lançar peça de teatro no segundo semestre, com realização da Plataforma Beijo e dramaturgia inspirada na vida da travesti Cintura Fina, além de um longa inédito, também com direção de Alves Jr., o esperado "Parque de diversões".



• DOSE DUPLA



A advogada Virgínia Afonso de Oliveira Morais da Rocha recebe hoje (11/6) o título de cidadã honorária de Belo Horizonte, proposição do vereador Ciro Pereira. A solenidade, marcada para as 19h no Plenário Amynthas de Barros, na Câmara Municipal, coincide com a data do aniversário de Virgínia, que reunirá os convidados no Minas Tênis Clube, em uma festa preparada com o maior capricho. Natural de Brasília, Virgínia veio com os pais para Belo Horizonte aos 2 anos.





• S.O.S PETS



As mobilizações para socorrer as vítimas da tragédia gaúcha não param – e nem devem parar. O curso de medicina veterinária da Estácio BH, por exemplo, está arrecadando rações e insumos para os pets resgatados no Rio Grande do Sul. Quem quiser ajudar pode entregar doações nas secretarias das unidades Prado (Rua Erê, 207) e Venda Nova (Rua Padre Pedro Pinto, 628), das 9h às 16h. O material arrecadado será encaminhado ao centro de distribuição de doações daquele estado, que o redirecionará para os centros de controle de zoonoses das cidades afetadas pelas enchentes.