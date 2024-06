A Orquestra Jovem das Gerais realiza turnê na Europa, com repertório brasileiro, participando do participará do festival The Provencal Festival. Sediado em Contagem, o projeto promove acesso à arte e à educação para crianças e adolescentes de baixa renda.

Entre os dias 29 de junho e 9 de julho, 28 jovens instrumentistas, com idades que variam entre 11 e 17 anos, estarão na França; e de 9 a 25 de julho, na Itália. O projeto atua há mais de 25 anos em Contagem, foi fundado pelos músicos Renato Almeida e Rosiane Reis e atende atualmente mais de 3 mil jovens.



RIFA SOLIDÁRIA

A empresária Luiza Barcelos entrou na campanha virtual da estudante mineira Paula Xavier Ramalho, de 17 anos, que está na segunda fase da Olimpíada Internacional de Matemática da Copernicus, em Nova York, nos Estados Unidos. Luiza doou duas bolsas da marca para Paula angariar fundos para participar da final da olimpíada global na terra do Tio Sam, entre 14 e 18 de julho.

A estudante de BH conta que gosta de matemática desde a infância e já participou de competições acadêmicas nacionais. A menina perdeu o pai quando tinha 8 anos e, desde então, ela e sua mãe sustentam a casa – Paula dando aulas particulares de matemática e arbitrando competições de tiro com arco. Cada bilhete custa R$ 5 e o sorteio será feito em 10 de julho, no Instagram , onde também constam os detalhes da rifa.



COOPERAÇÂO

A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA) e oito empresas privadas nacionais e internacionais do setor de saúde uniram forças para realizar um mutirão de escoliose, o Mude a Curva, de 19 a 24 de junho. Em Belo Horizonte, 25 jovens de Minas Gerais, com idades entre 15 e 25 anos, terão a oportunidade de corrigir problemas graves na coluna por meio de cirurgias gratuitas.

Com apoio da Medtronic, HSF, LAS, Kenkar, Convatec, Macom, Tesk e Ilani, a FHSFA mobilizou 50 profissionais de saúde para essa causa nobre. Os pacientes foram selecionados após análise e avaliação cuidadosas dos médicos. O Mude a Curva ressalta o poder da cooperação e o compromisso com a melhoria da qualidade de vida das pessoas que dependem da saúde pública.



CONTRA A MARÉ

Os principais desafios do empreendedor – alta carga tributária, burocracia, obtenção de crédito, permanência no mercado, inovação, marketing e vendas, gestão financeira, gestão de pessoas e capacitação profissional – serão temas da próxima edição do MasterClass, iniciativa da ACMinas Jovem para promover e estimular o empreendedorismo.

O encontro está marcado para terça-feira (11/6), no Automóvel Clube, a partir das 9h. O palestrante será o fundador e CEO da Fast Tennis, Contra Maré e Play Fast, mestre e doutorando em administração pela Fundação Dom Cabral, Lucas André.



BELEZA MASCULINA

O barbeiro Juarez Leite é nome confirmado na Professional Fair, com a retomada do Meeting Barber Week, congresso que acontece no domingo, dia 23 de junho, no Expominas. Juarez era corretor de imóveis e fazia a barba de amigos e familiares por diversão, até que percebeu possuir talento.

Ele abriu uma barbearia e passou a se dedicar à área, com o visagismo emocional para resgatar a autoestima masculina. Juarez Leite é um dos diversos especialistas da área da beleza que estarão presentes nos congressos da Professional Fair, com seus 200 workshops gratuitos nas áreas de barba e também cabelo, unhas, maquiagem, micropigmentação, estética e harmonização, de 23 a 25 de junho, no Expominas.



TRATTORIA

O presidente do Conselho do Grupo Alife Nino, Pedro Silveira; o VP de Relações Institucionais, Novos Negócios e ESG da companhia, Flávio Sarahyba; e o sócio local do grupo, Pedro Lobo, receberam convidados,na última quarta-feira (5/6), na abertura do Ninetto Trattoria no BH Shopping. Recepcionados pela Nonna, os convidados puderam conferir um pouco do clima e do menu da casa-irmã do Nino Cucina. A trilha sonora da noite foi com a cantora Jess.