Zackia Daura entrega em 1º de junho na Vila Cemig, em Três Marias, a imensa escultura do guardião do Velho Chico

A escritora, artista plástica e produtora cultural Zackia Daura inaugura no próximo sábado (1º/6), às 15h, na Vila Cemig, em Três Marias, a obra “Minhocão – O Guardião do Rio São Francisco”. Inspirada no mito do Velho Chico, a escultura tem 23m de comprimento. Zackia diz que pretende “lançar uma luz sobre os desafios enfrentados pelo rio e suas comunidades”.

A artista também vai lançar o livro “O menino e o minhocão”, história do garoto curioso que descobre o Guardião do São Francisco. “O Guardião é um misto de minhoca, peixe, serpente e dragão que protege o ecossistema”, diz Zackia. Natural de Patrocínio, ela mora em Três Marias desde 1995.



• EM CENA



As autoras Aline Bei e Natalia Timerman são as convidadas do Letra em Cena em junho. Com dois romances – “O peso do pássaro morte” (2017) e “Pequena coreografia do adeus” (2021) –, Aline é vencedora de importantes prêmios, como o São Paulo de Literatura e o Toca. Suas obras foram traduzidas para o francês e sua primeira publicação foi adaptada para o teatro.

• • •



Natalia é médica, autora dos livros “Desterros” (2017), “Rachaduras” (2019), “Copo vazio” (2021), “Os óculos de Lucas” (2022) e “As pequenas chances” (2023). O encontro, com curadoria do jornalista e escritor José Eduardo Gonçalves, está marcado para 11 de junho, no Centro Cultural

Unimed-BH Minas.

Detalhe de estandarte criado por Marcelo Brant que faz parte de exposição em cartaz no Arraiá da Dona Lucinha Ladu/divulgação



• ARRAIAL DA DONA LUCINHA



Restaurante que está entre os preferidos quando o assunto é comida mineira, o Dona Lucinha entra no clima de festa caipira e promove em 6 de junho, a partir das 19h, seu primeiro "arraiá", no esquema open bar e food. A chef Marcinha Nunes, filha de Dona Lucinha, assina o menu do evento, que contará com shows ao vivo e mostra de estandartes de santos assinados pelo artista mineiro Marcelo Brant. Três obras serão leiloadas durante a festa, com parte do valor arrecadado destinado à Casa de Acolhida

Padre Eustáquio (Cape).



• PARA FESTEJAR



Na comemoração de seus 20 anos de carreira, o multi-instrumentista Antonio Neves lança, nesta quarta-feira (29/5), o álbum “Deixa com a gente”. Antonio começou a tocar profissionalmente aos 14 anos nas gafieiras da Lapa (RJ) e se tornou arranjador renomado. Viajou o mundo acompanhando Moreno Veloso e Leo Gandelman. É parceiro de Alaíde Costa, Marisa Monte e Ana Frango Elétrico.



• COMÉDIA



Ao se completarem 25 anos de sua passagem pelo Grande Teatro do Palácio das Artes, “O submarino”, que fez um sucesso enorme com Miguel Falabella e Zezé Polessa, ganha versão com atores de BH. Com direção de Sérgio Abritta, diretor preferido desta coluna, a montagem da Cia. da Farsa reúne Alexandre Toledo e Thais Avlis em curta temporada, de sexta (31/5) a domingo (2/6), no Teatro de Bolso do Sesc Palladium. O texto de Falabella e Maria Carmen Barbosa parte do seguinte mote: casamento é igual a submarino e até boia, mas foi feito para afundar – a grande questão é fazê-lo boiar.